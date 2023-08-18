الجمعة 18 أغسطس 2023
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اقتصاد

السوق المصري يستقبل السيارة الصينية جيلي GX3 Pro، تعرف على الأسعار والمواصفات

السيارة الصينية
السيارة الصينية جيلي GX3 Pro،فيتو

استقبل السوق المحلي واحدة من أهم السيارات الصينية المعروفة بشعبيتها الكبيرة وهي جيلي GX3 Pro الجديدة لترفع رايه عدم الاستلام  للأزمات التي يمر بها سوق السيارات من نقص في أعداد السيارات وغلق بعض المعارض من خلال توفير سيارة داخل السوق المحلي.
 

ونرصد في التقرير التالي أسعار مواصفات سيارات جيلي GX3 Pro الجديدة وهي كالتالي:-
 

يصل سعر الفئة الأولى 669.900 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات جيلي GX3 Pro الجديدة
 

زودت سيارات  جيلي GX3 Pro الجديدة بمحرك 1500 سي سي وتعتمد السيارة الجديدة المصنعة في الصين على محرك DVVT سعة1500 سي سي بقوة 103 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر وناقل حركة CVT. كما تعتمد على تعليق أمامي ماكفرسون وخلفي شبهمستقل توريجن بيم. كما تأتي مع خلوص ارضي 185 مم مما يوفر راحة على الطرق الوعرة.

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مواصفات أمان وسلامة سيارات جيلي GX3 Pro الجديدة
 

2 وسائد هوائية موزعة كالتالي وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي

- نظام مانع ادارة المحرك Engine Immobilizer، نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS،

والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD

ونظام التحكم في المرتفعات HHC

والتحكم الإلكتروني في الثباتESC

ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادةVDC
 

برنامج مراقبة ضغط الاطارات TPMS،

ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor

ومكان تثبيت مقعد اطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.

وهناك استخدامات متعددة أخرى من خلال 26 مكان تخزين داخل السيارة.
 

كما تعتمد على مقاعد مصنوعة من الجلد الأسود والقماش الفاخر بخيوط حمراء للمقاعد والأبواب ومزيج من المواد عالية الجودة.

سقف وشاشة عدادات ديجيتال وسطية

تشمل العديد من المعلومات والبيانات الخاصة بطريقة القيادة واستهلاك الوقود ووشاشة تعمل باللمس.

 

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