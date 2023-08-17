الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة الموارد

متابعة موارد الدولة
متابعة موارد الدولة بالبحيرة، فيتو

 عقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اجتماعا بحضور السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة ودعاء زيتون مدير المديرية المالية بالبحيرة ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة وممثلي وزارة المالية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك لمناقشة سبل دعم وتفعيل آليات إحكام الرقابة المالية وتعظيم إيرادات المحافظة من مواردها الذاتية

 

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة علي المال العام وزيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة نهال بلبع علي دعمها الكامل لممثلي وزارة المالية وتذليل العقبات أمامهم لتفعيل دورهم الرقابي قبل الصرف لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات والحفاظ على المال العام

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كما أكد السكرتير العام أن المحافظة تشهد تطورًا كبيرًا في تحقيق الانضباط المالي وخاصة بعد جهود المحافظة للاتجاه نحو الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع القطاعات لإحكام الرقابة علي المال العام وزيادة موارد الدولة وضبط وترشيد النفقات

من جانبها أكدت وكيل وزارة المالية على تقديرها للدور الذي يقوم به ممثلي وزارة المالية في الوحدات المحلية والجهد المبذول للقيام بكافه أعمال الرقابة المالية قبل الصرف.

مشيرة الى التناسق والتناغم والتعاون المثمر بين المديرية المالية وديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

 

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