الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء تأخير الساعة 60 دقيقة

التوقيت الشتوي، فيتو
التوقيت الشتوي، فيتو

موعد  التوقيت الشتوي، يتساءل الكثير من المواطنين متى ينتهي التوقيت الصيفي ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي؟.

موعد نهاية التوقيت الصيفي


ينتهي التوقيت الصيفي فى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59)، ليبدأ التوقيت الشتوي يوم 27 أكتوبر حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة

 

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تطبيق التوقيت الصيفي

 


وكان قد صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

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وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقًا لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بشهر إبريل  وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).  

 

وفيما يلى مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي:


1_ مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً


2_  يتم زيادة التوقيت لجميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل


3_ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا    

4_ تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا)  


5_ الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العام

 

 

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التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي

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