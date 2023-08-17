الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

موعد طرح أغنية إليسا الجديدة "العُقد"

بوستر الأغنية، فيتو
بوستر الأغنية، فيتو

أعلنت شركة روتانا موعد طرح أغنية “العقد” للنجمة اللبنانية إليسا، ونشر حساب عبر تويتر برومو الأغنية معلقا: "ثلاثة أيام تفصلنا عن العقد.. جديد ملكة الإحساس إليسا".

وفي وقت سابق عبرت إليسا عن فخرها بكونها أول مطربة عربية تصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال مسيرتها الموسيقية.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "فخر وتكريم وتواضع لكوني أول فنان عربي يصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب في مسيرتي الموسيقية". 

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ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: شكرا لكم على الحب والدعم المستمر..  أنا مدينة لكم بكل شيء.

آخر أغنيات إليسا

وطرحت  إليسا مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية والتي جاءت بعنوان “بتمايل على الـ beat” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية إليسا الجديدة

أغنية إليسا الجديدة بتمايل على الـ beat من  كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في غضون 5 أيام فقط.

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