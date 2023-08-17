الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

توقيع مذكرتي تفاهم بين ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات (صور)

وزير الطيران
وزير الطيران

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على رأس وفد مصري رفيع المستوى خلال زيارته لمدينة سنغافورة على مدار الأيام الماضية توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات.

 وبموجب هاتين الاتفاقيتين ستقوم الشركة السنغافورية بتقديم دراسات جدوى لتصميم وتشغيل وإدارة وتسويق مدينة البضائع اللوجستية والتي من المقرر أن تقع في نطاق حيز المطار وستساهم في زيادة حجم الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي بمطار القاهرة الدولي،، هذا بالإضافة إلى تقديم حلول فعالة  لتطوير مطار القاهرة الدولي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية وبما يليق بالمكانة المحورية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي إقليميًا وعالميًا.

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وزير الطيران المدني يشهد  توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة شانجي الدولية للمطارات

 

فى إطار الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدنى لتحديث وتطوير منظومة المطارات المصرية خاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي مما يسهم في رفع كفاءة المطار وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لمنافسة أحدث المطارات العالمية لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوي ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز بين أفريقيا وآسيا وأوروبا..

 



هذا وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة الطيران المدني المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ومن الجانب السنغافوري السيد Eugene Gan  رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني ومسئولي شركة شانجي الدولية.

 

وأعرب الفريق محمد عباس حلمي خلال مراسم التوقيع عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مشيرًا إلى أن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب السنغافوري ستساهم بشكل كبير في الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال تصميم وتشغيل المطارات العالمية وتحقيق انطلاقة جديدة لقطاع الطيران المدني ونقله نوعيه في مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المطارات المصرية بما يحقق الأهداف التنموية التي تتبناها الدولة المصرية على كافة الأصعدة،، مؤكدًا ثقته التامة في الإمكانات التي ستحققها الشركة السنغافورية من خلال تقديم  حلول عالية المستوى لتطوير مطار القاهرة الدولي وتعزيز مكانة مصر عالميًا كمركز محوري لحركة الركاب والبضائع، كما أثنى وزير الطيران على التعاون مع شركة شانجى السنغافورية لما لها من تاريخ طويل فى مجال تشغيل وإدارة المطارات العالمية، مشيدًا بالمباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الجانبين والتي أثمرت عن هذه الشراكة الجديدة.


ومن جانبه أشاد السيد Eugene Gan رئيس شركة شانجي الدولية للمطارات بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي والذي سيسهم في خلق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع قطاع الطيران المدني المصري خلال الفترة القادمة.. مشيرًا إلى أن الشركة السنغافورية سوف تسخر كافة إمكاناتها الهائلة لتحقيق النمو والتطوير لمطار القاهرة الدولي والاستفادة من موقعه الجغرافى المتميز في منطقة الشرق الأوسط وبين قارات العالم كونه أحد المطارات الأكثر ازدحامًا ونموًا بالقارة الأفريقية من حيث أعداد الركاب وحركة الشحن الجوي.

جدير بالذكر أن شركة شانجي الدولية للمطارات هي شركة رائدة في مجال الطيران المدني ومتخصصة في مجالات إدارة المطارات والاستثمار، وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بسوق الطيران العالمي وتتمتع بخبرة عالمية واسعة تمتد لأكثر من 20 دولة وأكثر من 60 مطار في جميع أنحاء العالم.

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