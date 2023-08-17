يد الأهلي يحقق فوزا كبيرا على سلوجا البوسني في بطولة كأس الأبطال

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره سلوجا البوسني بنتيجة (50-26)، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على صالة سوبر نوفا البوسنة ضمن مواجهات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأبطال الدولية.

أحداث المباراة

تفوق رجال المارد الأحمر في المباراة منذ بدايتها وانتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 19/16 وفي شوط المباراة الثاني حقق المارد الأحمر نتيجة كبيرة حيث فاز بنتيجة 50/26.

وفي المباراة الأولى حقق الأهلي الفوز على يورو فارم المقدوني (34-23)، قبل أن يتعادل مع مونبيليه -وصيف الدوري الفرنسي- (25-25).

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره زغرب الكرواتي.

منتخب مصر للناشئين رابع كأس العالم لكرة اليد

كرة اليد، خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب كرواتيا بنتيجة (39-36)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم للمنافسة على برونزية بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب كرواتيا على مصر بنتيجة (18-17)، قبل أن يتعادل المنتخبين في الشوط الثاني بنتيجة (30-30).

ولعب الفريقان وقتا إضافيا مدته 10 دقائق مقسم على شوطين، حسم خلالها منتخب كرواتيا المباراة لصالحهم.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب الدنمارك، بنتيجة (35-39)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

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وكان الشوط الأول من مباراة مصر والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بنتيجة (18-23).