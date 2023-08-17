الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

"أبو" يحيي حفلا غنائيا يوم 27 أغسطس بمكتبة الإسكندرية

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

 يستعد المطرب "أبو" لإحياء حفل غنائي ضمن الدورة الـ 20 لمهرجان الصيف الدولي، الذي يقام في الفترة من 3 أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، بمكتبة الإسكندرية.

من المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الـ 8:30 مساء، بالمسرح المكشوف في مكتبة الإسكندرية، يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، حيث سيغني باقة من أجمل أغانيه، بالإضافة للأغاني التي طرحها مؤخرا، ضمن ألبومه الجديد "فارق ع الكل"، الذي تُطرح أغانيه تباعا خلال موسم صيف 2023.

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تذاكر الحفل

 

وأتاح المهرجان تذاكر الحفل للجمهور بقيمة 200 جنيه، ويمكن حجزها أونلاين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتبة الإسكندرية، من خلال الرابط التالي:


https://onlineticketing.bibalex.org/Presentation/booking/EventSearch.aspx?Page=3

من ناحية أخرى، يعيش "أبو" حاليا انتعاشة فنية، إذ أحيا مؤخرا عدة حفلات غنائية، فيما كان قد طرح في الفترة الأخيرة 3 أغاني ضمن ألبومه الجديد "فارق ع الكل" الذي يطرح تباعا خلال صيف 2023.

كانت أغنية "فارق ع الكل" التي تحمل نفس اسم الألبوم هي أحدث أغانيه، وأعلن "أبو" وقت طرحها أنه أهداها للملحن الراحل محمد النادي، الذي شارك في تلحينها، وهي من كلمات حسام سعيد، وتوزيع رامي سمير، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وتعد أغنية "دغدغة"، ثاني أغاني ألبوم "أبو" وهي من ألحانه وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع رامي سمير.

وسبق "دغدغة" أغنية أخرى بعنوان "هوليلا"، وحققت نجاحا كبيرا وحصدت إشادات واسعة منذ طرحها، وهي من كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د. طارق نديم، توزيع هادز، ومن إنتاج شركة "جاما" محمد جابر، المسئولة عن إنتاج الألبوم بشكل كامل تأكيدا للتعاون المثمر والمستمر بين "أبو" و"جابر" منذ عام 2019.

 

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