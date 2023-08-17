طقس الغد، تحذيرات من سيول وأمطار رعدية على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء تصل لحد السيول على سانت كاترين تمتد خفيفة قد تكون رعدية على سلاسل البحر الأحمر ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوجه البحري.

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح بدءا من الغد وحتى يوم الأحد المقبل على علي خليج السويس، حيث تصل سرعتها من 50:60 كم فى الساعة، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من 2,5 :3 أمتار.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد و القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).





وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.



ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة.