نقابة الصيادلة بالمنوفية تستقبل 250 مشاركا بمسابقة القرآن الكريم
نظمت نقابة الصيادلة بالمنوفية، المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم للصيادلة وأبنائهم بالتنسيق مع مشايخ القرآن الكريم من وزارة الأوقاف، في حضور الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية وأعضاء مجلس النقابة.
من جانبه صرح الدكتور محمود قصد المتحدث باسم النقابة بمشاركة أكثر من 250 متسابقا من الصيادلة وأبنائهم في تنوع مميز في أعمار المتسابقين بدءًا من 5 سنوات لأبناء الصيادلة، كما تنوعت المشاركة من المتسابقين بعدد الأجزاء والتي سمحت به النقابة في المشاركة من جزء واحد وحتى القرآن الكريم كاملًا.
أضاف المتحدث باسم النقابة بأن الهدف الرئيسي من المسابقة هو تحفيز أبناء الصيادلة على حفظ القرآن الكريم، ومشاركة تلك الرسالة الرائعة مع النقابة في أجواء اجتماعية مميزة، لتوطيد الترابط الاجتماعي بين النقابة وأعضائها وأسرهم.
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