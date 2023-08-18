صاحب أيادٍ بيضاء فى الطب والسياسة والثقافة.. محمد أبو الغار.. التهمة «رجل يحب مصر».. رائد مجال «أطفال الأنابيب» فى مصر وله العديد من الأبحاث العلمية فى الخصوبة والإنجاب

هناك فارق كبير بين من يعملون فى صمت، ومن يملأون الدنيا ضجيجا، من يخدمون الوطن ويقدمون له خدمات جليلة، ومن يتفرغون لإهالة التراب على أي صاحب رأى مخالف ومن يبيعون أنسفهم لمن يدفع أكثر.

طبيب وسياسي بارع

والدكتور محمد أبو الغار، الطبيب البارع، والسياسى الفذ، واحد من أهم رواد المدرسة الأولى، رجل قضى جل عمره فى محراب الطب بعيدا عن الأضواء والشهرة، وعندما قرر خوض غمار السياسة ترك بصمات واضحة، وحتى حين اختار الانسحاب من العمل العام، تراجع فى صمت، لكنه ظل مهموما بقضايا الوطن، مراقبا لما يحدث ومعلقا حين يستدعى الأمر.

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نموذج الدكتور أبو الغار، محير ومربك لأولئك الذين لا يعرفون شرف الخصومة، ولا يدركون معنى أن تعيش مستقلا، معبرا عما تعتقد أنه الصحيح من وجهة نظرك، دون أن تكون تابعا لأحد أو حتى محرضا أو مستأجرا من هنا أو هناك، لذلك حين أدلى أبو الغار بدلوه فيما تشهده مصر من أحداث، سُنت ضده السكاكين وعلقت له المشانق، وأهيل التراب على تاريخه ناصع البياض سواء فى الطب أو السياسة، وبدلا من التعاطى مع ما طرحه الرجل من أسئلة يطرحها رجل الشارع البسيط ويريد الجميع أن يسمع إجاباتها ممن بأيديهم الأمر، راح كثيرون يقللون من "أبو الغار" نفسه، ويسألون بعنجهية وصلف عما قدمه لمصر!

وقبل أن نجيب عليهم ونعدد ما قدمه "أبو الغار" طوال مسيرته المهنية ورحلته فى السياسة والحياة العامة، لنلقى نظرة سريعة على مكتبة الرجل وكان سببا فى الهجوم الضارى عليه.

كتب أبو الغار على صفحته على فيسبوك تحت عنوان: "مخاطر تفكك الدولة" قائلا: "ما يقوم به النظام المصرى هو السير بخطوات سريعة لتفكك الدولة وانهيارها، ما يحدث من انقطاع الكهرباء كان أمرا متوقعا ومعروفا حين اتخذ قرار تصدير الغاز اللازم لتشغيل المحطات مقابل دولارات لدفع فوائد الديون".

وأضاف: "السياسة الكارثية فى استيراد محطات التوليد بدون الحاجة إلى نصفها مقابل قروض من البنوك الألمانية أوضح حجم السياسة الاقتصادية البائسة وكارثة عدم إجراء دراسات جدوى، والمطلب الآن أن تعلن قيادة الدولة أنها أخطأت فى سياسة القروض، وأنها أخطأت فى جزء كبير من العاصمة الإدارية، وأنها أخطأت فى قوانين الاعتقال والمحاكمات بقوانين من القرون الوسطى، وأنها حبست عشرات الآلاف من الذين لم يحملون سلاحا ولم يحرضوا على استخدام العنف.

وأنها أخطأت فى سياستها الخارجية بخصوص نهر النيل وفى سياستها مع الدول العربية، وفى النهاية فى الاستعانة بأهل الثقة وإهمال أهل الخبرة، فتشوهت العاصمة ودمرت الإسكندرية، ولا أحد يعلم كيف سوف نسدد الديون، النظام المصرى عليه أن يواجه الحقيقة بالاعتذار للشعب أولا ثم إطلاق الحريات والآراء ليقول أصحاب الرأى السديد وليس المطبلاتية كيف نخرج من المصيبة كوطن وننسى الأفراد".

الهجوم على أبو الغار

هذا ما قاله الدكتور "أبو الغار" وكان سببا فى فتح النار عليه من أبواق إعلامية اعتادت توجيه الاتهامات بلا دليل واغتيال الخصوم معنويا فى محاولة لإسكات أي صوت مخالف، وهم لا يشعرون أنهم بذلك يخالفون تعليمات رئيس الجمهورية الذى أكد أكثر من مرة أن مصر تحتاج إلى حرية الرأى والاستماع، وأن جميع الأصوات مسموعة بما يحقق صالح الوطن.

لم يفعل "أبو الغار" أكثر مما طلبه السيد الرئيس قال الرجل كلمته وحاول إيصال صوته إلى الجهات المسئولة ومضى فى طريقه.

أما عن من يسألون ماذا قدم "أبو الغار" لمصر، ففى السطور التالية نرصد قليلا من كثير أنجزه الرجل، وما زال يواصل رحلته:

فى المجال الطبى يعد أبو الغار اسما من أبرز الأسماء فى دنيا الطب وهو حاليا يعمل أستاذا متفرغا بكلية طب جامعة القاهرة، ويعد أحد رواد مجال "أطفال الأنابيب" فى مصر، ونشرت له العديد من الأبحاث العلمية المهمة فى مجال الخصوبة والإنجاب فى أكبر المجلات العلمية فى مصر وخارجها.

بعد مسيرة طويلة فى دنيا الطب أسس أبو الغار قبل ما يقرب من 40 عاما من الآن "المركز المصرى لأطفال الأنابيب"، وهو أول مركز خصوبة فى مصر، ويعمل المركز على تقديم بحوث علمية فى مجال التناسل البشرى وعلم الوراثة، ويتعاون مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية المعنية بهذا التخصص فى جامعات أمريكية وبريطانية عريقة.

بلغة الأرقام نشر الدكتور أبو الغار ما يزيد على الـ150 بحثًا علميًا فى دوريات محلية ودولية وبعض من هذه الأبحاث مثل طفرة كبيرة فى عالم طب أطفال الأنابيب، وأسس الطبيب البارع جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، وأصبح أول رئيس لها، وتعد هذه الجمعية أول وأكبر تجمع علمى فى مجال الإنجاب فى الشرق الأوسط.

وأبو الغار عضو فى الهيئات التحريرية لعدد من الدوريات العلمية المهمة والمتخصصة فى الخصوبة والإنجاب، ومنها دورية (Fertility and Sterility)، التى تعتبر من أفضل الدوريات العلمية فى مجال الخصوبة والعقم على مستوى العالم.

على صعيد الجوائز وبسبب إسهاماته العلمية، حصل أبو الغار على جائزة الدولة للتفوق العلمى فى عام 1999، كما حدث فى شهر يونيو 2023، على جائزة النيل فى العلوم التكنولوجية المتقدمة، التى تعتبر أرفع الجوائز العلمية الرسمية فى مصر.

بعيدا عن الطب الذى صنع فيه شهرة طاغية ومكانة مرموقة صعب أن يصل إليها أحد، بزغ نجم الدكتور أبو الغار فى عالم السياسة، وكان أحد الأسماء البارزة فى لجنة الخمسين التى تم اختيارها لوضع دستور البلاد بعد ثورة 30 يونيو، وأسس وترأس واحدا من أهم الأحزاب السياسية التى ظهرت في آخر 10 سنوات، وهو الحزب المصرى الديمقراطى، والذى ظل رئيسا له حتى عام 2015 حين قدم استقالته من رئاسة الحزب، ومن وقتها انزوى الرجل بعيدا عن عالم السياسة واقتصرت مشاركاته على تعليقات قليلة جدا يكتبها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

إلى جانب إسهاماته فى عالم السياسة، قدم الدكتور أبو الغار إسهامات ثقافية مشهود لها، وكتب وألف العديد من الكتب المهمة، ومنها كتابه الأشهر "يهود مصر فى القرن العشرين"، وكتاب "أمريكا وثورة 1919" وكتابه الأخير "الفيلق المصرى.. جريمة اختطاف نصف مليون مصري"، والذى يتناول مرحلة صعبة من التاريخ المصرى لم تأخذ حقها من الإنصاف والتأريخ، وهى الفترة التى تم إجبار عدد كبير من المصريين على القتال فى صفوف الجيش البريطانى عقب الحرب العالمية الأولى.

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