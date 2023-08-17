ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة (صور)

اختتمت اليوم فعاليات الأسبوع السابع عشر من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" بالبحيرة، حيث تم تنفيذ رابع دورة من برنامج التميز المؤسسي بحضور 26 متدربا من مختلف الجهات الحكومية والتي تهدف إلي تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذا الوحدات المحلية القروية.

وأشارت داليا عثمان - مدير مديرية التنظيم والإدارة، إلى ضرورة أن تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

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فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

كما أشار حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، إلى أنه تم اليوم ختام الدورة الرابعة من برنامج التميز المؤسسي والدورة الثالثة من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف العاملين من مستوي مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية لتنمية معارف ومهارات العاملين فى الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.

كما أفاد بأن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة ومن التجارب الرائدة فى مجال التدريب الإداري وتنمية المهارات وبناء القدرات حيث استفاد منها حتى تاريخه أكثر من 600 قيادة تنفيذية وموظف على مستوى المحافظة من مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة، وأننا نسعى حاليا لتطوير هذه المبادرة بعد ما تحقق من نجاح غير مسبوق وذلك لخدمة وطننا العزيز.

فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو

فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة، فيتو



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.