الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

السويد ترفع مستوى التحذير من الإرهاب بعد إحراق نسخ من المصحف

الشرطة السويدية،
الشرطة السويدية، فيتو

رفعت السويد مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية من 3 إلى 4 على مقياس من خمس درجات تصاعدية، على ما أعلن جهاز الأمن السويدي، بعد تنديدات دولية أثارها إحراق نسخ من المصحف على أراضيها.

وقالت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية، شارلوت فون إيسين، في مؤتمر صحفي: "قررت اليوم الخميس، رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية من مستوى عالٍ إلى مستوى خطر"، معتبرة أنَّ خطر حصول هجمات إرهابية سيلازم السويد لفترة طويلة.

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موجة غضب واستياء شديدين في العالم الإسلامي

كانت السويد، قد شهدت مظاهرات جرى خلالها تدنيس نسخة من المصحف، مما أثار موجة غضب واستياء شديدين في العالم الإسلامي.

ويُعدّ هذا القرار الأول من نوعه في السويد منذ العام 2016.

 

قرار رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية

ويومها اتّخذت السلطات السويدية، قرار رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية لأسباب عدّة، بينها ازدياد تهديدات تنظيم داعش بتنفيذ هجمات إرهابية في القارة الأوروبية.

وفي الأشهر الأخيرة، تراجع الوضع الأمني في السويد بعد إحراق نسخ من المصحف على أراضيها.

إحراق المصحف الشريف في السويد

وفي نهاية يوليو، أحرق رجلان نسخة من المصحف أمام البرلمان في ستوكهولم، في تكرار لفعل نُفّذ في نهاية يونيو أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية.

وأدّى العداء الذي عبّر عنه البعض للسويد إلى تكثيف الضوابط الحدودية دون رفع مستوى خطر وقوع هجوم إرهابي.

 

السفارة السويدية في بيروت

والأسبوع الماضي، ألقى شخص مجهول زجاجة حارقة على واجهة السفارة السويدية في بيروت، من دون أن تنفجر.

ونهاية الأسبوع الماضي، دعا تنظيم القاعدة إلى شنّ هجمات إرهابية في الدولة الاسكندنافية.

وقامت دول عدة أيضًا، بتحديث توصياتها للمسافرين الراغبين في زيارة السويد.

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