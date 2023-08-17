الخميس 17 أغسطس 2023
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اقتصاد

مدير إدارة السيارات بجمرك السويس يكشف لـ "فيتو" خطوات شراء سيارة من الخارج للاستعمال الشخصي

استيراد السيارات
استيراد السيارات للاستعمال الشخصي،فيتو

يشهد سوق السيارات في مصر ارتفاعا متتاليا في الأسعار، مما جعل العديد من المواطنين سواء كانوا من المصريين العاملين بالخارج أو المقيمين في مصر من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، ومن هنا بدأ البحث يتزايد عن رسوم استيراد السيارات من الخارج للاستخدام الشخصي. 

ومن جانبه كشف محمد غريب، مدير عام الإدارة العامة للسيارات بجمرك السويس، شروط ورسوم استيراد السيارات من الخارج للاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى أن الأصل في استيراد سيارات الركوب أن تكون موديل السنة وجديدة لم تستعمل.

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محمد غريب، مدير عام الإدارة العامة للسيارات بجمرك السويس

رسوم استيراد السيارات من الخارج للاستخدام الشخصي

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للسيارات بجمرك السويس، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه يمكن لأي مصري استيراد سيارة للاستخدام الشخصي له ولعائلته سواء كانت تعمل بالبنزين أو الكهرباء أو هايبر(خليط بين البنزين والكهرباء) على أن تكون مستوفاة للشروط الآتية:

  1. أن تكون موديل السنة.
  2. جديدة لم تستعمل.
  3. تقديم فاتورة الشراء.
  4. سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها طبقا للنسب الموضحة من القيمة الجمركية للسيارة.


أولا: السيارات الواردة من دول لا يوجد بينها وبين مصر أي اتفاقيات تفضيلية

  • سيارات تعمل بالكهرباء تسدد نسبة 14% من قيمتها الجمركية
  • سيارات تعمل بمحرك بنزين حتي ١٠٠٠سي سي تسدد نسبة 61% من قيمتها الجمركية
  • سيارات تعمل بمحرك بنزين حتي  ١٦٠٠سي سي تسدد نسبة  ٦٦% من قيمتها الجمركية
  • سيارات تعمل بمحرك بنزين حتي  ٢٠٠٠سي سي تسدد بنسبة ٢٢٤%من قيمتها الجمركية
  • سيارات تعمل بمحرك بنزين أكثر من ٢٠٠٠سي سي تسدد نسبة  278%من قيمتها الجمركية
  • سيارات تعمل بمحركين  (هايبرد) حتى 1600 سي سي تسدد نسبة  ٥٤%من قيمتها الجمركية
  • سيارات تعمل بمحركين  (هايبرد) حتي ٢٠٠٠سي سي تسدد بنسبة١٧٥%من قيمتها الجمركية
  • سيارات تعمل بمحركين  (هايبرد) أكثر من ٢٠٠٠ سي سي تسدد بنسبه٢٢١% من قيمتها الجمركية.


ثانيا:السيارات الواردة من دول بينها وبين مصر اتفاقيات تفضيلية 
 

  • سيارات تعمل بالكهرباء تسدد نسبة  14%من قيمتها الجمركية
  • سيارات تعمل بمحرك بنزين او هايبرد حتي ١٠٠٠سي سي تسدد نسبة 16%من قيمتها الجمركية.
  • سيارات تعمل بمحرك بنزين او هايبرد حتي  ١٦٠٠سي سي تسدد نسبة 19%من قيمتها الجمركية.
  • سيارات تعمل بمحرك بنزين او هايبرد حتي  ٢٠٠٠سي سي تسدد نسبة 38%من قيمتها الجمركية.
  • سيارات تعمل بمحرك بنزين او هايبرد اكثر من ٢٠٠٠سي سي تسدد نسبة 61% من قيمتها الجمركية.

وألمح مدير عام الإدارة العامة للسيارات بجمرك السويس، أن النسب الموضحة أعلاه نسب إجمالية تيسيرا على غير المتخصصين لمعرفة إجمالي الضريبة المستحقة عليهم  حيث تكون فئات الضريبة طبقا للتعريفة الجمركية المتكاملة.

 

شروط استيراد سيارة مستعملة من الخارج

وألمح مدير عام الإدارة العامة للسيارات بجمرك السويس، أن البعض يريد استيراد سيارات مستعملة من الخارج للاستعمال الشخصية مشيرًا إلى أن هذه السيارات تنقسم إلى الآتي:

أولا:السيارات الواردة برسم لأشخاص من ذوي الإعاقة أي كان نوعها والتي ينظمها القانون رقم ١٠لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية والتي أعفت السيارات الواردة برسم الأشخاص من ذوي الإعاقة من ضريبة الوارد وضريبة القيمة المضافة بشرط عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة عن ١٦٠٠سم ٣ وفي حالة تجاوز تلك السعة اللترية بسداد الفرق على الفئة الأعلى طبقا لما تقررها الجمارك في هذا الشأن. 

ثانيا:السيارات الواردة الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج ويشترط أن يكون المصري يمتلكها في سنة الموديل ولم تستخدم بعد ويثبت ذلك التملك:

  • فاتورة موثقة خلال ثلاثة أشهر من الشراء.
  • رخصة تسيير للسيارة الواردة على أن تكون باسمه.
  • شهادة معتمدة وموثوقة صادرة من إدارة المرور للدولة المقيم بها.

وذلك طبقا لنص المادة ٢٢من اللائحة الاستيرادية لقانون الاستيراد والتصدير رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥ الصادرة بالقرار رقم ٧٧٠لسنه ٢٠٠٥والمعدلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١.

ثالثا:السيارات الواردة من خلال أحكام القانون ١٦١ لسنة ٢٠٢٢والخاصة بمنح بعض التيسيرات للمصريين العاملين بالخارج والتي تسمح باستيراد سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصي معافاة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة على أن يودع وديعة دولارية مقابل الضريبة الجمركية بعد خصم 70%من الضرائب الجمركية التي كان يتعين سدادها للإفراج عن السيارة بالإضافة إلى كامل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول على ألا يتجاوز عمر السيارة ثلاث سنوات من سنة الصنع للمالك الثاني من تاريخ استيرادها خلال صلاحية الموافقة الاستيرادية وبدون شرط عمر للمالك الأول.

رابعا:السيارات الواردة للمستثمرين الأجانب بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار.

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