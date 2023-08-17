إلغاء حفل بلاك تيما في الجامعة الأمريكية ..اعرف السبب

صدم فريق “بلاك تيما”، جمهوره بإعلان إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته مساء غدًا الجمعة، بالجامعة الأمريكية، وذلك عبر صفحتهم على موقع فيسبوك.

وكان أعضاء الفريق أعلنوا إقامة الحفل وذلك للاحتفال بعيد ميلاد تأسيس الفرقة، وبشكل مفاجئ تم الإعلان عن تأجيل الحفل من خلال حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والذى من المقرر أن ينطلق في موعده الجديد يوم ١٨ أغسطس لأسباب طارئة.

بلاك تيما

جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، حيث نجح الفريق في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر.

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كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط، وهو فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك الفريق بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009.