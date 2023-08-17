الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استكمال الأعمال بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية في أسوان

منطقة الطابية فى
منطقة الطابية فى اسوان،فيتو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة، رافقها خلالها مديرى الجهات المعنية، وأيضًا الشركة المنفذة، وفور استماعها لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد أن هناك تعليمات من محافظ أسوان بإسراع وتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوي لافتتاحه قبل نهاية شهر أغسطس الجارى بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه، موضحة أنه تم فتح محور مرورى جديد أمام مدرسة سنية طه ليساهم هذا المشروع الهادف فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، وخاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات انتظار، بالإضافة إلى حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، وقاعات للمناسبات، فضلًا عن اللاندسكيب.

Advertisements

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع يضم كذلك البوابات الحضارية والجمالية لدخول الأفراد، والسيارات، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان اعمال تطوير أغسطس التاريخية

مواد متعلقة

تلبية مطالب 30 مواطنا في اللقاء الجماهيري الأسبوعي مع محافظ أسوان

محافظ أسوان: تحديد المكلفين بالعمل من المنزل للأعمال الإدارية والمكتبية

محافظ أسوان يهنئ هاجر محمد الأولى على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة مكفوفين

محافظ أسوان يكلف بإخلاء كوم إمبو من الأسواق العشوائية بعد حريق شارع بورسعيد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

زغلول صيام يكتب: مبروك للكابتن حازم.. هو ينفع نائب البرلمان يتقاضى راتبا من قناة عربية؟!

الأهلي يستعد لإعلان إعارة احمد القندوسي

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

أخبار الأهلي، جديد احتراف بيرسي تاو، وموقف عبد الحفيظ من حضور احتفالية التجمع الخامس

معهد علوم البحار يحسم الجدل حول حقيقة ظهور أسماك القرش على شواطئ البحر الأحمر

Advertisements

منوعات

المزيد

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أقسام كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي بجامعة حلوان ومميزات الدراسة بها

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء وانخفاض البلدي

المزيد

انفوجراف

فوائد تناول الجبن القريش، بروتين عالي وسعرات حرارية قليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية