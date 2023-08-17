الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة الصيفي في مدينة العلمين الجديدة.

ويناقش اجتماع الحكومة الأسبوعي عدد من الملفات المهمة والاقتصادية والاجتماعية ومناقشة عدد من القوانين وقرارات مجلس الوزراء

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