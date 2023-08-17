الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

معجبات يحرقن صور نامجون قائد فرقة BTS بعد نشره أغنية مسيئة للإسلام (صور)

نامجون BTS، فيتو
نامجون BTS، فيتو

BTS، أقدم عدد كبير من معجبات المغني الكوري كيم نامجون قائد فرقة BTS، على حرق وتمزيق، صوره، بعد نشره أغنية مسيئة للدين الإسلامي، داعيات إلى مقاطعة أغانيه

نامجون يسئ للدين الإسلامي

وشارك كيم نامجون، أغنية عبر خاصية الأستوري، على حسابه على موقع “إنستجرام”، تسئ للدين الإسلامي، وهو ما جعله يتعرض لهجوم كبير من الجمهور العربي، وعدد من المسلمين حول العالم،  كما طالبوا أن يقدم نامجون، اعتذارا رسميا للمسلمين.

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التجنيد وألبوم شوقا الفردي الجديد

في سياق متصل، انضم رسميا عضو فرقة الغناء الكورية الشهيرة، للجيش الكوري الجنوبي، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد، ليلحق بزملائه في الفرقة، الذين سبقوا وانضموا للجيش.

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وأصدر المغني الكوري الجنوبي، شوقا من فرقة BTS، مؤخرا أول ألبوم غنائي فردي خاص به، تحت عنوان 'D-DAY'.

وتميز ألبوم شوقا الجديد، بالجرأة والقوة، حيث هاجم في أحد أغاني الألبوم الرأسمالية ومدمني اليوتيوب، قائلا: "أصبحنا عبيدا للرأسمالية، عبيدا للأموال، عبيدا للكراهية والعنصرية، عبيدا ليوتيوب، عبيدا للأنانية والجشع".

ويُمثل هذا الألبوم الفصل الختامي لثلاثية شوقا التي بدأها تحت لقب “Agust D” بميكستايبين سابقين، بعنوان”Agust D” و”D-2″، كما يتعمق هذا الألبوم في الرحلة الشخصية لشوقا، ويُقدم صورةً عميقة عن حياته كفنان.

فرقة BTS وأداء الخدمة العسكرية

وكان جميع أعضاء فرقة الكي- بوب الكورية الجنوبية "BTS"، قرروا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بدءا بعضوها الأكبر سنا "جين". 

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق، أن الأعضاء الآخرين سيؤدون واجبهم العسكري بدورهم، وفقا لخطط كل منهم، وكان تم تأجيل تجنيد جين، المولود في عام 1992، حتى نهاية هذا العام، بموجب قانون الخدمة العسكرية المعدل لعام 2020. 

 

التجنيد في دولة كوريا الشمالية

يشار إلى أن دولة كوريا الجنوبية، يُطلب فيها من جميع الرجال الأصحاء أداء الخدمة العسكرية في الجيش لمدة عامين تقريبا،  في حين أن القانون الحالي يسمح للرياضيين الحائزين على جوائز عالمية، والموسيقيين الكلاسيكيين الذين يوصي بهم وزير الثقافة والرياضة والسياحة، بالقيام بخدمة بديلة في مجالات تخصصهم، بدلا من أداء الخدمة العسكرية، فيما لا تزال مشاريع القوانين التي ستشمل فناني "الكي-بوب" المشهورين عالقة في الجمعية الوطنية الكورية (البرلمان)، وسط النقاش المستمر حول ما إذا كان يجب إعفاء مشاهير "الكي-بوب" من الخدمة العسكرية تقديرا لمساهمتهم في تحسين صورة البلاد في العالم أم لا.

 

فرقة BTS واتفاقات مع Disney

في سياق متصل أعلنت BTS وDisney عن شراكة ستجلب 5 عنوانين عن الفرقة إلى منصة ديزني بلس، من بينها عرض تم تسجيله في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وفيلم وثائقي من وراء الكواليس للفرقة، من المتوقع أن تظهر العناوين لأول مرة في عام 2023.

 

انفصال فرقة BTS الكورية

ونفت فرقة BTS جميع الأخبار التي تفيد بانفصال أعضائها، موضحين رغبتهم في أخذ استراحة فقط من أعمال الفرقة الكورية الأشهر حول العالم، وأن أعضاء الفرقة سيعملون على مشاريع مشتركة، لكنهم سيركزون على المشاريع الفردية أكثر، ومن المقرر أن يصدر كل فرد في الفرقة ألبوم غنائي منفرد، حيث أعلن المغني جيهوب من 

شوقا من BTS يصدر أول ألبوم فردي "D-DAY"

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 أنه سيصدر ألبومه الفردي الأول الشهر القادم، ليكون أول عضو في الفرقة يصدر عملا فرديا.

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