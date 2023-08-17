الخميس 17 أغسطس 2023
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اقتصاد

توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة مبيدات الآفات الزراعية

توقيع بروتوكول بين
توقيع بروتوكول بين الجمارك ولجنة المبيدات الزراعية،فيتو

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية توقيع بروتوكول تعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية لرفع قدرات وتدريب موظفي الجمارك وتقديم الدعم والعون العلمي، تنظيم وعقد أنشطة تدريبية دورات، ندوات ورش عمل، مؤتمرات) في النواحي المتعلقة بالمبيدات على أن يشترك الطرفان في إعداد المادة العلمية أو يتكفل المدرب بإعدادها وفقا لخبراته وتخصصه مع تسليمها للمعهد الجمركي المشرف على العملية التدريبية لتوزيعها على المتدربين.

بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومصلحة الجمارك المصرية

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية أن بروتوكول التعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية لرفع قدرات وتدريب موظفي الجمارك لأنها تعد بمثابة خط الدفاع الأول نحو مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع للبضائع الممنوعة والمحظورة والمقيدة وغيرها والتعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر المنافذ الجمركية بالموانئ البحرية والبرية والجوية، كما أنها بمعاونة الجهات المعنية الأخري تعمل على إحكام الرقابة على البضائع والسلع بأنواعها المختلفة ومن بينها المواد الكيميائية والمبيدات وغيرها من المواد الضارة وغير المصرح بها.

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وأشارات المصلحة خلال بيان لها أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تعتبر بمثابة نقطة الإتصال الوطنية والتي تتعامل مع السلطات الدولية من أجل الإستخدام الفعال والأمن لمنتجات وقاية النبات، والتي من ضمن مهامها تتبع غش وتهريب المبيدات إلي البلاد ودعم الرقابة عليها وتنفيذ برامج التدريب وتقييم المبيدات وذلك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمطبوعات والتعامل مع كل ما يتعلق بالمبيدات في مصر وحرصًا من الطرفين على تنمية الوعي وتثقيف ورفع قدرات موظفي الجمارك وتأهيلهم لمتابعه كل ما هو جديد وتمشيا مع التطور الكبير في هذا المجال.

جانب من توقيع البروتوكول بين مصلحة الجمارك مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية

و اتفقت مصلحة الجمارك مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية على القيام بالعمل على رفع قدرات وتدريب موظفي الجمارك وتقديم الدعم والعون العلمي، تنظيم وعقد أنشطة تدريبية دورات، ندوات ورش عمل، مؤتمرات ) في النواحي المتعلقة بالمبيدات على أن يشترك الطرفان في إعداد المادة العلمية أو يتكفل المدرب بإعدادها وفقا لخبراته وتخصصه مع تسليمها للمعهد الجمركي المشرف على العملية التدريبية لتوزيعها على المتدربين.
و وقع البروتوكول من محمد ابراهيم عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية وعن مصلحة الجمارك احمد ابو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وقد حضر البروتوكول التعاون من لجنة المبيدات مصطفى عبد الستار نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، شكري عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات ومن مصلحة الجمارك سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحرة وحمادة فرج مكتب رئيس مصلحة الجمارك.

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