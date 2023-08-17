20 أغسطس آخر موعد للمشاركة في مسابقة تصميم شعار أسواق المزارعين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن آخر موعد للمشاركة في مسابقة تصميم شعار مشروع "أسواق المزارعين" يوم 20 أغسطس الجارى، حيث يمكن للأفراد أو الشركات المصرية التقدم بالاشتراك في المسابقة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأطلقت وزارة التموين مسابقة تصميم أفضل شعار وهوية بصرية تعكس أهداف مشروع "أسواق المزارعين" في مصر، وذلك دعما للمواهب المتميزة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

وتمثل أسواق المزارعين بنية سوقية حديثة لضمان وصول سلع جيدة ومؤمنة للمستهلك بطريقة مباشرة مكملًا للأسواق الصناعية والزراعية الكبري وذلك بغية تحقيق وإيجاد نظام غذائي مستدام والذي يعد هدفًا رئيسيًا من أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs) ويتماشى مع آليات السوق ويعمل على تعظيم أرباح المزارع.

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أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى توفير وإتاحة المنتجات الزراعية من المزارعين والمنتجات اليدوية المحلية الصنع من المنتجين إلى المستهلك بشكل مباشر، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات التداول وزيادة جودة المنتج مع ضمان طرحة بالاسواق بأسعار جيدة، بجانب تعظيم دور المزارعين وتسهيل عمليات وصول وبيع منتجاتهم من خلال منظومة إدارية احترافية.

الفئات المستهدفة من المشروع

وأكدت وزارة التموين أن الفئات المستهدفة من المشروع هم المزارعين والمنتجين المحليين وكذا المستهلكين من المجتمع والجمعيات الزراعية اضافة إلى العاملين بمنظومة المزارع السمكية.

شروط التصميم الفائز

وأعلنت وزارة التموين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها على عن شروط التصميم، والذي جاء كالآتي:

أن يكون التصميم معبرًا بشكل بصري ومختصر عن نشاط مشروع "أسواق المزارعين".

أن تكون الألوان المستخدمة في التصميم معبرة عن هوية النشاط.

أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.

يجب أن يحتوي التصميم عبارة "أسواق المزارعين" وFarmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

أن يكون التصميم مبتكرًا ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.

أن لا يكون التصميم مشابهًا أو مقاربًا لأي تصميمات أخرى.

أن يكون التصميم في صيغة عالية الدقة والجودة.

أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).

أن يكون التصميم مراعيًا لكافة الاستخدامات في كافة الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.

أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة بالإضافة إلى نسخة أبيض وأسود.

أن يكون التصميم مناسبًا للإستخدام بشكل أفقي وعمودي.

أن يتضمن العرض شرحًا لفكر المصمم في تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.

أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1 وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة %20 من مساحة الإطار.

أن يشتمل العرض المقدم على كافة بيانات التواصل مع المصمم.

يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة.

يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.

قيمة الجوائز في المسابقة

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم تخصيص مكافأة مالية لأفضل ثلاث تصميمات وفقًا للآتي:

- الجائزة الأولى بمبلغ وقدرة مصري 75 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية بمبلغ 40 ألف جنيه.

- الجائزة الثالثة بمبلغ 35 ألف جنيه.

التقديم فى المسابقة

وأوضحت وزارة التموين أن الاشتراك في المسابقة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وأن تكون التصميمات خاصة بهذه المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل أو تقديمها في مسابقات أخرى وأن تكون التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه وتعود ملكية التصميم بالكامل لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع احتفاظها بالحق في إجراء أى تعديل مستقبلي على التصميم دون الرجوع إلى المصمم كما سيتم استبعاد أى مشاركة يتم نشرها قبل الإعلان الرسمي ويتم الاستفسار على البريد الإليكتروني " info@msit.gov.eg

طريقة اختيار الفائزين

تقوم لجنة التقييم الفني المعتمدة من الوزارة بتقييم الأعمال واختيار التصميمات الثلاثة الفائزة.