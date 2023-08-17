الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

اجتماع موسع لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة بمحافظة البحيرة

ملف أملاك الدولة
ملف أملاك الدولة بالبحيرة، فيتو

عقد اليوم  كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور مدحت الشرمه مدير إدارة الأملاك بديـوان عـام المحافظة ومديري إدارات الأملاك بتلك الوحدات والجهات التنفيذية ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

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 أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل  .

 

اجتماع موسع لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة بمحافظة البحيرة 

وشدد  كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.

و ناشدت  محافظة البحيرة من لم يقوموا حتى الآن بسداد المستحقات سرعة التوجه لسدادها بالإضافة إلى قيام الذين لم يتقدموا بطلبات توفيق أوضاعهم بسرعة التقدم بطلبات الشراء بالأمر المباشر لدى الوحدات المحلية  وذلك للحفاظ على حق الشعب من مساحات أراضي أملاك الدولة.

 

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