الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

زغلول صيام يكتب: حكاية عماد متعب مع رشدي أباظة في فيلم رابطة أندية الدوري!

عماد متعب، فيتو
عماد متعب، فيتو

كان لزاما علينا أن نرسم الدهشة والمفاجأة على وجوهنا عندما أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تزكية مجلس رابطة أندية الدورى الممتاز المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب باعتبار أن الأمر مفاجأة بكل المقاييس، وأن هناك انتخابات أجريت ومنافسات قوية أسفرت عن هذا التشكيل.
وعلينا ألا نعتبر أن الأمر مجرد إعادة لفيلم تم صناعته من ثلاث سنوات ويتم إذاعته كل عام باعتباره حدثا عظيما وفى كل مرة نمثل الدهشة والانبهار دون ملل أو كلل سواء من صانع الفيلم أو منا نحن جمهور الفيلم.

Advertisements

وجاء تشكيل الرابطة الجديد ليرد على مزاعم الإعلامي السعودى وليد الفراج الذى قال ما ليس فينا! وأكد أن ديربى الكرة المصرية لم يعد له وجود على أرض الواقع مع ما تقدمه الكرة المصرية.. ليشعل فتيل الحرب الكلامية بين أنصار 7000 سنة حضارة وبين هذا الإعلامي الذى لا يرى ما تقدمه رابطة الأندية المصرية من جهد للارتقاء بكرة القدم المصرية!


جهود الرابطة

وباعتبار أن هذه الرابطة تخص أصحابها فإن الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم فكان فتح باب الترشيح فى الإعلام يوم 10 أغسطس وغلق الباب 13 أغسطس وإجراء الانتخابات بالتزكية يوم 15 أغسطس.. سهلة وبسيطة ولا تحتاج تعقيدات من أمثالنا.
ونجاح الرابطة يؤكد للقاصى قبل الدانى -ونحن لسنا منهم- أن مواعيد مباريات الدورى الممتاز تقدر تظبط ساعتك عليها خلال الموسمين الماضيين.. وأنه لا توجد تأجيلات.. والملاعب خمس نجوم مثل ملاعب الدوريات الأوروبية ولا تختلف عنها إلا فى الاسم! أما الصورة التليفزيونية فحدث ولا حرج لأنه لا توجد مقارنة بينها وبين الصورة فى الدورى السعودى وطبعا لصالحنا! أما عن الحكام فحدث ولا حرج ولا توجد لهم أخطاء وكل الأندية ترسل آيات الشكر والتقدير لهم مع كل أسبوع فى الدورى! وتقنية (الفار) وخطوطها الزرقاء والحمراء والصفراء بتظبط دبة النملة وتستطيع أن تفصل فى أدق المواقف الصعبة!
ربنا يسامحنى على ما ذكرته من إنجازات رابطة أندية الدورى الممتاز، والتى كان على أساسها تم تزكيتها عبر إعلان السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة.
وأعتقد أن الرابطة ورئيسها لم يكونا فى حاجة إلى تزكية الأندية ولا إعلان السيد جمال لأنهم فعلا يتعاملون بمنطق أنهم مستمرون، بدليل توقيع عقد بيع اسم الدورى ثم كأس النخبة ثم تحديد موعد مبدئى لانطلاق الدورى الممتاز وأشياء تؤكد الاستمرار.. وندعو الله أن يوفق الرابطة هذا الموسم ونستطيع ضبط الساعة البيولوجية على مواعيد مباريات الدورى الممتاز.


عماد متعب ورشدي أباظة  

لا أستطيع أن أخفى إعجابى واحترامى بالنجم عماد متعب طوال مسيرته الكروية فهو هداف قدير للأهلى والمنتخب الوطنى، لا سيما أنه نجم محمود السيرة وعنوان للأدب والاحترام، ولكن لا أعرف لماذا أربط بين وجوده فى الرابطة نائبا لها وبين الفنان القدير رشدى أباظة فى فيلم «كلمة شرف» عندما ظهر فى لقطة واحدة أثناء التفتيش على السجن، حيث أحمد مظهر مأمور السجن والملك فريد شوقى المسجون.
عماد متعب أعطى قيمة للرابطة بالتواجد فيها، ولكن ماذا أعطى من بنات أفكاره لتطوير الكرة المصرية.. هل ارتضى بالمنصب الشرفى، وأن يكون ضيف شرف فى تشكيل الرابطة كما فعل القدير رشدى أباظة مع فيلم «كلمة شرف».
مع الفارق أن رشدى أباظة ظهر ضيف شرف ليجامل الملك فريد شوقى وهو نجم النجوم، وبالتالى على الكابتن عماد أن يفصح عن سبب وجوده فى دور ضيف الشرف بالرابطة!
كل سنة ومصر طيبة.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.

رابطة الانديه المحترفه المصريه النائب أحمد دياب جمال علام الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري المصري زغلول صيام

مواد متعلقة

زغلول صيام يكتب: تغيير الأشخاص ليس حلا في عالمنا الرياضي! وهل ينجح أسامة الشيخ!

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة يوجه رساله لوزير تعليم مصر!

زغلول صيام يكتب: 100 مشروع وتجربة لاكتشاف المواهب والنتيجة...!

زغلول صيام يكتب: لا تعليمات ولا دياولو في الجبلاية، فين كشف حساب الرابطة والانتخابات؟! الحل عند الوزارة!

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

زغلول صيام يكتب: مبروك للكابتن حازم.. هو ينفع نائب البرلمان يتقاضى راتبا من قناة عربية؟!

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

الأهلي يستعد لإعلان إعارة احمد القندوسي

أخبار الأهلي، جديد احتراف بيرسي تاو، وموقف عبد الحفيظ من حضور احتفالية التجمع الخامس

معهد علوم البحار يحسم الجدل حول حقيقة ظهور أسماك القرش على شواطئ البحر الأحمر

Advertisements

منوعات

المزيد

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أقسام كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي بجامعة حلوان ومميزات الدراسة بها

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء وانخفاض البلدي

المزيد

انفوجراف

فوائد تناول الجبن القريش، بروتين عالي وسعرات حرارية قليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية