زغلول صيام يكتب: حكاية عماد متعب مع رشدي أباظة في فيلم رابطة أندية الدوري!

كان لزاما علينا أن نرسم الدهشة والمفاجأة على وجوهنا عندما أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن تزكية مجلس رابطة أندية الدورى الممتاز المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب باعتبار أن الأمر مفاجأة بكل المقاييس، وأن هناك انتخابات أجريت ومنافسات قوية أسفرت عن هذا التشكيل.

وعلينا ألا نعتبر أن الأمر مجرد إعادة لفيلم تم صناعته من ثلاث سنوات ويتم إذاعته كل عام باعتباره حدثا عظيما وفى كل مرة نمثل الدهشة والانبهار دون ملل أو كلل سواء من صانع الفيلم أو منا نحن جمهور الفيلم.

Advertisements

وجاء تشكيل الرابطة الجديد ليرد على مزاعم الإعلامي السعودى وليد الفراج الذى قال ما ليس فينا! وأكد أن ديربى الكرة المصرية لم يعد له وجود على أرض الواقع مع ما تقدمه الكرة المصرية.. ليشعل فتيل الحرب الكلامية بين أنصار 7000 سنة حضارة وبين هذا الإعلامي الذى لا يرى ما تقدمه رابطة الأندية المصرية من جهد للارتقاء بكرة القدم المصرية!



جهود الرابطة

وباعتبار أن هذه الرابطة تخص أصحابها فإن الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم فكان فتح باب الترشيح فى الإعلام يوم 10 أغسطس وغلق الباب 13 أغسطس وإجراء الانتخابات بالتزكية يوم 15 أغسطس.. سهلة وبسيطة ولا تحتاج تعقيدات من أمثالنا.

ونجاح الرابطة يؤكد للقاصى قبل الدانى -ونحن لسنا منهم- أن مواعيد مباريات الدورى الممتاز تقدر تظبط ساعتك عليها خلال الموسمين الماضيين.. وأنه لا توجد تأجيلات.. والملاعب خمس نجوم مثل ملاعب الدوريات الأوروبية ولا تختلف عنها إلا فى الاسم! أما الصورة التليفزيونية فحدث ولا حرج لأنه لا توجد مقارنة بينها وبين الصورة فى الدورى السعودى وطبعا لصالحنا! أما عن الحكام فحدث ولا حرج ولا توجد لهم أخطاء وكل الأندية ترسل آيات الشكر والتقدير لهم مع كل أسبوع فى الدورى! وتقنية (الفار) وخطوطها الزرقاء والحمراء والصفراء بتظبط دبة النملة وتستطيع أن تفصل فى أدق المواقف الصعبة!

ربنا يسامحنى على ما ذكرته من إنجازات رابطة أندية الدورى الممتاز، والتى كان على أساسها تم تزكيتها عبر إعلان السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وأعتقد أن الرابطة ورئيسها لم يكونا فى حاجة إلى تزكية الأندية ولا إعلان السيد جمال لأنهم فعلا يتعاملون بمنطق أنهم مستمرون، بدليل توقيع عقد بيع اسم الدورى ثم كأس النخبة ثم تحديد موعد مبدئى لانطلاق الدورى الممتاز وأشياء تؤكد الاستمرار.. وندعو الله أن يوفق الرابطة هذا الموسم ونستطيع ضبط الساعة البيولوجية على مواعيد مباريات الدورى الممتاز.



عماد متعب ورشدي أباظة

لا أستطيع أن أخفى إعجابى واحترامى بالنجم عماد متعب طوال مسيرته الكروية فهو هداف قدير للأهلى والمنتخب الوطنى، لا سيما أنه نجم محمود السيرة وعنوان للأدب والاحترام، ولكن لا أعرف لماذا أربط بين وجوده فى الرابطة نائبا لها وبين الفنان القدير رشدى أباظة فى فيلم «كلمة شرف» عندما ظهر فى لقطة واحدة أثناء التفتيش على السجن، حيث أحمد مظهر مأمور السجن والملك فريد شوقى المسجون.

عماد متعب أعطى قيمة للرابطة بالتواجد فيها، ولكن ماذا أعطى من بنات أفكاره لتطوير الكرة المصرية.. هل ارتضى بالمنصب الشرفى، وأن يكون ضيف شرف فى تشكيل الرابطة كما فعل القدير رشدى أباظة مع فيلم «كلمة شرف».

مع الفارق أن رشدى أباظة ظهر ضيف شرف ليجامل الملك فريد شوقى وهو نجم النجوم، وبالتالى على الكابتن عماد أن يفصح عن سبب وجوده فى دور ضيف الشرف بالرابطة!

كل سنة ومصر طيبة.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.