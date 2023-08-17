الإسماعيلي يصرف جزءً من مستحقات اللاعبين

الإسماعيلى، قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلي صرف جزءً من مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتأخرة وذلك بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الذي طلب توفير جزء من مستحقات اللاعبين قبل الاستعداد لمنافسات الموسم القادم.

وقررت اللجنة الثلاثية بنادي الإسماعيلي صرف مستحقات اللاعبين جاء بعد تسلم القيمة المالية للصفقة انتقال باهر المحمدي لاعب الفريق إلى المصري البورسعيدي.

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رسالة باهر المحمدي إلى جماهير الإسماعيلي

ووجه باهر المحمدي، قائد النادي الإسماعيلي السابق، رسالة مؤثرة إلى جماهير الدراويش، وذلك بعد انضمامه رسميا إلى صفوف المصري البورسعيدي.

ونشر باهر المحمدي عبر حسابه على فيسبوك، قائلا:

بوست وداع لجمهوري الحبيب جمهور الدراويش جمهوري واهلي واحبتي والداعم الأول لي في كل الأحيان منذ ظهوري الأول وحتى الآن تشرفت من بوابة النادي الإسماعيلي العظيم أن أكون ثاني أصغر قائد في تاريخ النادي الحبيب بعد الأسطورة الكابتن حازم رحمة الله عليه ومن بوابة هذا النادي تشرفت وأن ارتديت قميص منتخب بلدي في كل أعماره في الناشئين والمنتخب الوطني الأول منذ عام ٢٠١٨ وهذا شرف عظيم من بوابة هذا النادي العظيم كل الخير حل لي حينما هتفت باسمي الجماهير وارتجت المدينة بالهتاف وحينما وجدت نفسي بين أحضان مدينة بأكملها محمولًا على الأكتاف وهذا ليس بجديد على جمهور يتنفس كرة القدم منذ مائة عام ويعلم الله الكريم أنني لم أبخل على النادي طيلة حياتي بنقطة عرق واحدة كنت أتحامل على إصاباتي بالشهر والإثنين والعب وتركت مستحقاتي مرة واثنين وخمسة وسبعة من أجل النادي وكنت اتعامل مع غرفة خلع الملابس أنها سر حربي لم أفش بسر زميل لي في الإعلام أو أي شيء من أجل استقرار النادي فقط لا غير تحملت مالا يتحمله الكثير والكثير من أجل النادي اكتب هذا البيان وعيني تمتلئ بالدموع واتذكر كل شيء على مدار عشرات السنوات منذ تواجدي ناشئ بقطاع الناشئين فضلت أن يستفاد بي النادي الآن لحل مشاكل زملائي بالفريق وأصبحت اليوم لاعبًا لـ النادي المصري البورسعيدي الكبير وهذا شرف لي وتجربة جديدة أتمنى الله فيها التوفيق مع هذا النادي الكبير وإلى اللقاء جمهور الإسماعيلي العظيم ودائمًا ما سأقولها مراراّ وتكرارًا (الدراويش في القلب).

قيمة صفقة باهر المحمدي

وأنهى المصري البورسعيدي صفقة باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه بعد الاتفاق بين الناديين حيث يعد هذا المبلغ حلا لأزمة الإسماعيلي المادية الحالية والتي انتهت إلى وقف القيد.

عبد الرحمن مجدى مستمر مع الإسماعيلي

عقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي، اجتماعًا مع عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم وذلك من أجل حسم موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر الإسماعيلي بيانا رسميا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه “ إنه بعد عقد اجتماع رفقة اللجنة الثلاثية التي تدير النادي مع عبد الرحمن مجدي، تم الاتفاق على رفض كافة العروض المقدمة في الوقت الحالي، وأن الاتفاق جاء بناءً على رغبة عبد الرحمن مجدي، حيث يرغب في استعادة تألقه من جديد داخل صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، مؤكدًا على إصراره على البقاء في تلك المرحلة مع زملائه حتى يعود الإسماعيلي لمكانته التي يستحقها”.