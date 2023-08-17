الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الكشف عن برومو الفيلم الجديد لـ كندة علوش

كندة علوش،فيتو
كندة علوش،فيتو

كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن المقطع الدعائي لفيلمها الجديد "الحافلة الصفراء"، الذي يعد أول مشاركة فنية لها في السينما العالمية.

ونشرت علوش عبر حسابها في إنستجرام برومو الفيلم العربي - الهندي، الذي ضم عدة لقطات، أبرزها ظهورها بالحجاب.

وعلقت النجمة السورية على الفيديو بالقول: "تجربة استثنائية لا تشبه غيرها.. رحلة مختلفة وخاصة عشتها مع طاقم فيلم الحافلة الصفراء اعتز بكل لحظة فيها".

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ولفتت إلى أن قصة الفيلم إنسانية، لمست قلبها منذ أن قرأت النص، مضيفة: "عمل إنساني وحساس أتمنى أن يلمس قلب كل من يشاهده مثلما لمس قلبي من أول صفحات النص الذي كتبته وأخرجته المخرجة ويندي بيدنارز".

 

وأكدت كندا أنها كانت مستمتعة جدًا بالعمل مع طاقم الفيلم: "استمتعت جدًا بالعمل مع نجوم بوليود.. وتشرفت بالعمل مع طاقم العمل الرائع.. ابتداء من المنتجة والمخرجة مرورًا بكل فرد من الكاست والكرو".

 

ميرا

وكانت علوش قد تحدثت في لقاء إعلامي سابق عن دورها في الفيلم، مبينة أنها ستلعب دور "ميرا" مديرة المدرسة التي تتسم بأوجه عدة.

 

وقالت إن نص الفيلم شدها كثيرا، وأرادت أن تكون جزءا منه لأنه "إنساني"، معلقة: "أول ما قرأت أول 10 صفحات من السيناريو، تأكدت أني لازم كون جزء من هذا الفيلم.. لأنه بيحكي عن قصة بشرية بتصير بأي مكان في العالم".

 

وأضافت أن شخصية "ميرا" هي أول شخصية مركبة تلعبها، وتسلط الضوء على جوانب الأمومة ككل، معلقة: "ما لعبت شخصية مركبة من قبل مثل ميرا، وكل مرة كنت اتعلم منها أكثر كنت شوف تعقيدها".

 

فيلم "الحافلة الصفراء"

يروي فيلم "الحافلة الصفراء" قصة فتاة عمرها 6 سنوات تموت من ارتفاع درجة الحرارة في حافلة المدرسة، ويناقش موضوع الأمومة والهوية والاغتراب الاجتماعي والفقدان.

 

وهو أول فيلم يكون إنتاجه مشتركا بين العرب والهنود، وجرى تصويره في أمريكا والمكسيك والهند والأردن والإمارات.

 

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