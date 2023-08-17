وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد مركز الأسرة بالأبعادية

قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بزيارة تفقدية لمركز صحة الأسرة بالأبعادية، لمتابعة سير العمل به ورافقه خلالها الدكتور ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة شيرين حمدى مدير إدارة الجوده بالمديرية، وفريق من إدارة الجودة، وفريق من الإدارة الصحية بدمنهور.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحيرة سير العمل بكافة أقسام المركز، وخلال المرور أكد سيادته على حرص القيادة السياسية على النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع معايير هيئة الإعتماد والرقابة.

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كما قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بمناقشة جميع العاملين بالمركز فى طبيعة عملهم ووجه بتذليل كافة المعوقات، وتقديم كل الدعم من أجل النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وحرص على الإلتقاء بالسادة المواطنين واستبيان آرائهم ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالمركز، كذلك الاستماع إلى احتياجاتهم.

وتابع عمل الفريق الثابت بالمركز لحملة ١٠٠ يوم صحة، وقام بمتابعة عمل الفرق للمبادرات المختلفة، واثنى على عملهم وحسن أدائهم، من حيث الدقة فى تسجيل البيانات، وإجراء الفحوصات وغيرها.

ومركز صحة الأسرة بالأبعادية بدمنهور، افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته لمحافظة البحيره فى يونيو الماضي ويعتبر المركز من ضمن المنشآت الصحية المدرجة ضمن خطة المحافظة للتسجيل والاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وبالإضافة لعدد من المؤسسات الصحية الأخرى من وحدات الرعاية الأولية حديثة الإنشاء والتابعة لمبادرة حياة كريمة، ومعها مستشفى رشيد، ومستشفى الصدر بدمنهور، والمعمل المشترك الإقليمى بدمنهور، ومركز فريد عطيه للغسيل الكلوى بدمنهور، ومركز الأسنان بدمنهور.