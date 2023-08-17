الزمالك يصرف جزءا من مستحقات زيزو

الزمالك، صرف مجلس إدارة نادي الزمالك فى جزء من مستحقات أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات وجهز مجلس إدارة نادي الزمالك جزء من مستحقات اللاعبين سيتم صرفه خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك رغم الحجز على أرصدة النادي.

وشهدت الساعات الماضية تلقي أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اتصالات من أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وطالب اللاعب من أحمد مرتضى بضرورة الموافقة على عرض الشباب السعودي لضمه في الموسم الجديد إلا أن أحمد مرتضى كان رده حاسما بأنه ليس للبيع ولن يفرط النادي فيه.

وطالب أحمد مرتضى من اللاعب غلق ذلك الملف نهائيا لأن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بعدم رحيله عن الزمالك وضرورة استكمال مدة تعاقده مع الزمالك وأن النادي قادم على انفراجة مالية وسيتم تكوين فريق قوي وسيتم صرف مستحقات اللاعبين خلال 10 أيام.

وكشف مرتضى منصور كواليس عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء.

ونشر مرتضى منصور صورة من الخطاب الذي أرسله الشباب السعودي للزمالك من أجل ضم زيزو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الأستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو”.

وأضاف: “إن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية. حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه، انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر الى مصلحة نجله وتناسي ان الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم”.

وتابع: “فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادي سعودي. ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ماذكرته في هذا البيان”.

واختتم: “أخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلا انتم زملكاوية ولكن أشك”.

وتلقى أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي.

وكان مصدر أكد أن إدارة الزمالك لا تريد بيع زيزو بسبب حاجة الفريق إليه، ولكن هناك 3 أسباب تجبر الإدارة على بيع اللاعب وهي ما نوضحها في السطور التالية.

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو

السبب الأول الذي قد يجبر الزمالك على بيع زيزو هي الحاجة لأموال بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي.

زيزو، فيتو

تفاصيل عرض الشباب السعودي لـ زيزو

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف أن نادي الشباب السعودي قدم عرضا لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر أن مسئولي الشباب تحدثوا مع زيزو ووالده من أجل الانضمام للفريق السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر أن زيزو منفتح على الانضمام للدوري السعودي عن طريق بوابة الشباب نظرا للتقدم الكبير الذي يشهده دوري روشن وانضمام نجوم العالم مثل رونالدو وبنزيما وغيرهما بخلاف الراتب المميز الذي سيحصل عليه.

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وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لا تريد التفريط في زيزو خاصة أن عقده مستمر حتى نهاية عام 2025.

عرض رسمي من الشباب السعودي لضم زيزو

وأضاف المصدر إلى أن نادي الشباب أرسل استفسارا لإدارة الزمالك لمعرفة سعر بيع أحمد سيد زيزو

وأتم المصدر حديثه:" إدارة الزمالك لا تنوي التفريط في زيزو إلا لو تم تقديم عرض مغري خاصة أن اللاعب يريد الخروج للإحتراف.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وكان مصدر داخل نادي الزمالك، كشف آخر تطورات العروض المقدمة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقف الإدارة من رحيل اللاعب.

شروط زيزو للاستمرار مع الزمالك

وقال المصدر إن زيزو عقد جلسة مع الإدارة وطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر:"زيزو طلب الرحيل عن الزمالك في حالة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر لعدم تكرار الموسم الصفري مرة أخرى".

وأشار المصدر إلى أن زيزو يمتلك عددا من العروض الخارجية من تركيا والخليج واللاعب يسعى للاحتراف في حالة عدم تحقيق طلباته".

وأتم المصدر حديثه:" هناك جلسة ستجمع زيزو بإدارة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف احترافه، ويسعى الزمالك لتلبية طلبات زيزو لاستمراره مع الفريق".