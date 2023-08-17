تفاصيل صادمة حول غرق شقيقين بالشرقية (صور)

في حادث مأساوي شهدته قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية لقى طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا داخل مياه ترعة بحرمويس متأثرين بإصابتهما بإسفكسيا الغرق، حيث تم انتشال جثتيهما وإيداعهما مشرحة مستشفى أبوكبير المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وباشرت النيابة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بسقوط طفلين شقيقين في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية كفرهربيط التابعة لمركز أبوكبير.



وبالانتقال والفحص تبين أنه اثناء تواجد الطفلين"يوسف.م.ال" 10 سنوات، وشقيقه الأصغر سامى،7 سنوات، برفقة شقيقتهما الكبرى بالقرب من ترعة بحرمويس انزلقت قدماهما وسقطا في المياه فيما فشلت الأخيرة في إنقاذهما.

Advertisements

اسرة الطفلين بالشرقية،فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي الطفلين من مياه الترعة وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ابوكبير المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمهما لذويهما.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

غرق طفلين في مياه بحؤرمويس بالشرقية،فيتو

الحماية من الغرق



ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببا شائعا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

غرق شقيقين في مياه بحر مويس،فيتو

وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:

١- الجهل بالسباحة.

٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم.

٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.

٤- الأمواج والتيارات المائية.

٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات.

٦- الأعشاب والحشائش المائية.

٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.

٨- الإغماء وفقدان الوعي.

٩- الأمراض الخطيرة.

١٠- التقلص العضلي.

١١- الخوف والذعر.

١٢- الإجهاد.

دور الطب الشرعي لكشف الحقائق



ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

عائلة الطفلين،فيتو

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.