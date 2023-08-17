الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

5 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة والدبلومات بمعهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على توفير المنح الدراسية بالجامعات المختلفة لأبناء المحافظة، وتتويجا للتعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، ومعهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر.

 

وافق مجلس إدارة المعهد برئاسة الدكتور مصطفى الزغل على تخصيص خمس منح لأوائل المتفوقين في الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة تحمل اسم (منح اللواء أركان حرب خالد فودة) تقديرا لجهوده لصالح آبنائه بالمحافظة.

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وتقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر والتقدير لمجلس إدارة معهد سيناء العالي لما يقدموه من دعم لأبناء المحافظة، وكذا كافة مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الذين يدعمون أبناء المحافظة بالمنح الدراسية المختلفة.

 

شرم الشيخ تستضيف سباق الدراجات الدولي بمشاركة أكثر من 30 دولة سبتمبر 2023

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أعضاء مجلس إدارة شركة ايجلز لإدارة الأنشطة الرياضية منهم فيليب برسوم، وموسى أبو طالب.

 

وذلك بشأن التنسيق نحو إقامة سباق الدراجات الهوائية " تور دي فرانس" السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم، وأعلن ممثلو الشركة المنظمة عن اختيار شرم الشيخ مدينة السلام العالمي لاستضافة الحدث الدولي الهام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر من العام الجاري.

 

وأوضح ممثلي الشركة المنظمة أن الفعالية عبارة عن 4 سباقات مسافة  170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ.


الفعالية الثانية مسافة 96 كم سباق محترفين وهواة على طريق السلام بشرم الشيخ والثالثة لمسافة 40 كم على الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين الفعالية الرابعة 6 كم وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ.

 

يشار إلى أنه متوقع أن يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة بالإضافة لمشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة، ويقام السباق برعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة.


من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر للمنظمين بفرنسا لثقتهم وحماسهم على استضافة شرم الشيخ لتلك الفعالية الهامة والتي تعتبر أحد أهم عناصر التراث الفرنسي الهامة.


ودعا المحافظ خلال اللقاء جميع الرياضيين ومواطني شرم الشيخ للمشاركة في السباق حيث ستقوم الشركة بتوفير الدراجات الهوائية اللازمة للسباق لحرصهم علي مشاركة الجميع في هذا الحدث الهام.

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