الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

ندوات تثقيفية ومسابقات ضمن مبادرة صيف شبابنا بمراكز شباب المنيا

مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا بمراكز شباب المنيا،فيتو

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنشطة مديرية الشباب والرياضة في إطار تفعيل دور مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات خدمية تسعى لجذب كافة الفئات العمرية للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر وزيادة الوعي لديهم وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية تواصل تنفيذ مبادرة "صيف شبابنا" ضمن خطة الوزارة خلال فصل الصيف لتقديم أنشطة متنوعة لكافة الأعمار بمراكز شباب المحافظة، مشيرا إلى أنه في مركز ديرمواس تم تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب زعبرة بمشاركة أعضاء المركز، إلى جانب عقد ندوة تثقيفية عن المشروعات الصغيرة ومعوقات سوق العمل بمركز شباب الحاج قنديل لحث الشباب على العمل الحر والتعريف بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى خلق فرص العمل أمام الشباب.

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وعلى صعيد آخر، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أنشطة المديرية متنوعة حيث قدم فريق نواة المنيا عرضا مسرحيا بعنوان "فرصة ثانية" لمناهضة ختان الإناث بمركز شباب صفانية بمركز العدوة من خلال المسرح التفاعلي، إلى جانب تنفيذ دورة عن "اليوم العالمى للعمل الإنساني" بمركز شباب أشروبة بمركز بني مزار تناولت الأسس والضوابط العامة للعمل الإنساني وأهمية التفاعل بين أفراد المجتمع، كما نفذ مركز شباب ساقولا بمركز بنى مزار دورة لتنس الطاولة للطلائع ضمن خطة المديرية لمشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية.

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