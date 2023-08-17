الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

تحرير 263 محضر إشغال طريق في 3 مراكز بالمنيا

جانب من الحمله،فيتو
جانب من الحمله،فيتو

 شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات تفتيشية بشوارع المدينة، حيث أسفرت عن تحرير 8 محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتكثيف المرور الميدانى والحملات لرفع الإشغالات من الطريق العام والأرصفة الجانبية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 25 محضر إشغال طريق فى 3 شوارع رئيسية (سعد زغلول، ناصر، ميدان الأحمدي)، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين وقائدى المركبات.

وفى مركز بنى مزار، حررت الوحدة المحلية 103 محاضر إشغال متنوعة منها 10 محاضر إشغال طريق بصندفا و93 محضر إشغال بشارع بورسعيد وطريق البحر والدليل بالمدينة خلال حملات لرفع الإشغالات التي تعيق حركة السير.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق حيث تم تحرير 152 محضر إشغال طريق منها 10 محاضر بنطاق قرية ابشادات و137 محضر إشغالات بمحيط حى شرق وشمال المدينة تنوعت المحاضر بين إشغال طريق وإزالة إدارية وبائع متجول لخلق سيولة مرورية وتيسير الحركة أمام المواطنين.


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