إزالة 9 تعديات على أراضي زراعية بـ4 مراكز في البحيرة

شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق 4 مراكز أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على مساحة 885 مترا مربعا.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.

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أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 9 حالات تعد بنطاق 4 مراكز على مساحة 885 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 705 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة من الداخل وشدات خشبية بزمام الوحدات المحلية لقري طيبة ومؤسسة البستان والوفائية.

وحالة تعدي بمساحة 80 م 2 عبارة عن شده خشبية خارج الحيز العمراني بقريه برج رشيد وحالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 50 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضيه مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت بكوم حماده وحالة تعدي بمساحة 50 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بكفر الدوار.



وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.