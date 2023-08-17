الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ المنوفية: تمويل 59 مشروعا اقتصاديا للأسر

محافظ المنوفية، فيتو
محافظ المنوفية، فيتو

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تمويل (59) مشروعًا اقتصاديًا بإجمالي (445) ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، مؤكدا حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية وإقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل عدد (27) مشروع في مجالات  الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام)، و(12) مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة رى، عزاقة، دشاشة)، بالإضافة إلى تمويل (17) مشروع متنوع ( ونش رفع، صناعة السيرما، ماكينة تصوير، ماكينة خياطة، فراز لبن ) و(3) مشروعات ري حديث ومنافذ بيع " بضاعة لمحل بيع مفروشات وملابس جاهزة، مؤكدًا على أن هناك لجان ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع لتذليل العقبات لضمان استمرارها وتحقيق المستهدف من تلك المشروعات بما يساهم فى تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية.


وشدد المحافظ بضرورة الاستمرار  في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التنمية المستدامة المشروعات المتوسطة والصغيرة رؤية مصر 2030

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