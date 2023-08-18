الجمعة 18 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: ما زالت آليات الصكوك والسندات الخضراء مبهمه وهذا ما ينقصها

محمد جاب الله، فيتو
محمد جاب الله، فيتو

  قال محمد جاب الله خبير اسواق المال، إن الاجتماع الذى انعقد بين رئيس البورصة ووزير الشباب والرياضة ناقش  سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية من خلال برامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل  الأندية ومراكز الشباب فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي، وهو خطوة هامة للغاية تستهدف تثقيف شريحة غاية فى الاهمية من المجتمع وهى فئة الشباب من اجل توسيع قاعدة المتعاملين فى سوق الاوراق المالية.

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 وأضاف أن مازالت آليات الصكوك والسندات الخضراء مبهمه إلى حد كبير وينقصها الترويج الجيد والتعريف بأهميتها حتى تجتذب المتعاملين عليها..

 

 وأكد أن  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التقى رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

وناقش الاجتماع سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية من خلال برامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل  الأندية ومراكز الشباب فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.

 

وأشار إلى ثناء  وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع البورصة المصرية والسعي نحو تكثيف البرامج والمشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة في إطار النجاحات التى تحققت على مستوى برامج التوعية المالية التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

 

وأكد ان  اقتراح تعميم فكرة الانتخابات الإلكترونية في الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وطرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية، فكره فى حد ذاتها جميله ولايمكن إنكارها طبعا ولكن مازالت الثقافه الاستثمارية فى مصر غير مشجعه لهذا النوع من الطروحات بدليل فشل اكتتاب طرح نادى رياضى وهو غزل المحلة من قبل.

 

 

وتابع، أن قطاع سوق المال سيكون من الأسواق القياديه فى الناتج المحلى الإجمالى والاقتصاد الكلى الفتره القادمه وكنا بحاجه الى اتحاد قوى يمثل هذا القطاع ويلبى مطالبه وايضا يشرف عليه تحت قياده الهيئه العامة للرقابة المالية، والتمثيل القوى الواضح من المرشحين خير دليل،  فقط نحن  بحاجه الى توضيح الصلاحيات الخاصة بالاتحاد وإتاحة الفرصة أمامه للقيام بالدور المنوط به بتعاون الشركات العامله فى السوق ودعم هذا الاتحاد. 

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