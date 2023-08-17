قافلة بيئية متكاملة من جامعة المنيا لقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص



أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على نجاح القافلة البيئية المتكاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، في تقديم خدماتها الطبية والتنموية لأهالي قرية ريحانة بمركز أبو قرقاص التابع لمحافظة المنيا.

يأتي ذلك في ضوء مشاركة جامعة المنيا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث قام الفريق الطبي المرافق للقافلة بتوقيع الكشف الطبي على ٥٨٠ مواطن من أهالي القرية في تخصصات: "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الجراحة"، مشيرًا إلي أنه تم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

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وفي إطار مواصلة جامعة المنيا في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والتي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، أوضح رئيس الجامعة بأن قافلة الجامعة قامت بعقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، وما له من مردود إيجابي علي الصحة العامة وتحسين البيئة.



والجدير بالذكر أنه شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضي الي العيادات الطبية بالقافلة التي يشرف على تنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.