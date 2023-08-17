الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لقاء الخميسي توجه رسالة خاصة لجمهورها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت في عطلة تجمعها بزوجها محمد عبد المنصف، وكتبت رسالة للجمهور: “صباح الخير كونوا لطفاء معانا”. 

كانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

 

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

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