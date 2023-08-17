محافظ الإسكندرية يجري جولة مفاجئة لمتابعة الاستعدادات قبل موسم الأمطار (صور)
في جولة مفاجئة تابع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، صباح اليوم، أعمال رصف وإعادة الشئ لأصله بشارع ١٤ مايو وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي الخاص بشبكة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق وذلك بطول كيلو تقريبا.
وأكد الشريف، ضرورة الإسراع من جميع أعمال الرصف عقب الإنتهاء من تنفيذ اي مرحلة من مراحل أعمال استراتيجية إدارة الامطار والتأكيد على الانتهاء الفوري من الأعمال قبل بدء العام الدراسي، وإعادة إحلال وتجديد جميع المرافق المتهالكة خلال العمل.
وأوضح الشريف، أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الإستفادة من مياه الأمطار وربطها بالدلتا الجديدة ضمن مشروع قومي ضخم بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء.
جاء ذلك بتواجد الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، والدكتور وليد عبد العظيم الاستشاري الهندسي للمشروع.
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