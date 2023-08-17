بعد رحيل محمد شريف، من يرتدي القميص رقم 10 بالأهلى

الأهلى، ينتظر خمسة لاعبين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرار خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء بمن سيرتدى القميص رقم 10 بالفريق بعد محمد شريف الذي انتقل إلى نادي الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب 5 لاعبين من خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي الحصول على القميص رقم 10 بداية من منافسات الموسم المقبل وهم أحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وصلاح محسن وامام عاشور وصلاح محسن.

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لعنة القميص رقم 10 بالأهلى

أصبح الرقم 10 لعنة على عدد من لاعبي الأهلي في الآونة الأخيرة، إذ يصيب أصحابه بالخروج من جنة اللعب في القلعة الحمراء.

وعلي الرغم من أن لاعبين كبار ارتدوا الرقم 10 الذي سبق أن أرتداه رئيس النادي الحالي وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الأهلي محمود الخطيب، وقضوا مسيرة ناجحة إلا أنه دائما ما يخرج اللاعب بعد ارتداء ذلك القميص بفترة قصيرة، على الرغم من أنهم من اللاعبين أصحاب الموهبة، وتعرض فيتو في التقرير التالي قصة لعنة الرقم 10 في النادي الأهلي.

1_ عماد متعب

يعد عماد متعب أحد أهم المهاجمين في تاريخ النادي الأهلي لما قدمه من إنجازات وبطولات وأهداف مع المارد الأحمر خلال مشواره قد توج مع الفريق الأحمر 28 لقبًا متنوعًا ما بين قاري محليًا، فضلًا عن حصوله مع الفريق على برونزية العالم للأندية في 2006.

وقرر عماد متعب في موسم 2014 -2015 التخلي عن القميص رقم 9 وارتداء رقم 10، وفي موسم 2016/2017 كان هو الأخير له في النادي تراجع مستوي متعب حيث شارك فقط في 12 مباراة منهم 124 دقيقة بالدوري العام و22 دقيقة بدوري ابطال افريقيا 63 دقيقة في كأس مصر.

سجل متعب 5 أهداف فقط هدف وحيد في بطولة الدوري و4 في كأس مصر ولم يسجل أي أهداف في دوري الأبطال كما صنع هدف وحيد في الدوري حتى رحل إلى الدوري السعودي ومن ثم اعتزل كرة القدم.

عماد متعب، فيتو

2_ محمد شريف

يعتبر محمد شريف أحد أبرز المهاجمين في النادي الأهلي في الآونة الأخيرة ولكن صادفه سوء حظ في موسمه الماضي قبل أن يرحل الي نادي الخليج السعودي ودائما ماكان يتميز بأهدافه الرائعة ويعتبر هداف الجيل الحالي لمباريات القمة.

وفي موسمه الماضي تحل عليه لعنة الرقم 10 في النادي الأهلي وشارك في 45 مباراة وأحرز 13 هدف فقط وتعد.نسبة قليلة مقارنة بمواسمه السابقة.

3_ صالح جمعة

يعد صالح من اميز صناع اللعب في مصر في العقد الأخير حيث كان يتنبأ الجميع بموهبة ستحقق الكثير وبعد احترافه بالبرتغال عاد إلي النادي الأهلي ليصادفه سوء حظ منذ قدومه وارتدائه الرقم 10 حيث قضى داخل جدران النادي الأهلي 5 سنوات ولم يشارك سوى في 72 مباراة فقط في مختلف البطولات أحرز 12 هدف وصنع 13 وظل يبحث جليسا لدكة البدلاء في العديد من المباريات حتي رحل عن الفريق.

4_ عمرو جمال

بدأ عمرو جمال مسيرته في الفريق الأول بالنادي الأهلي بشكل رائع حيث اعتبرته الجماهير خليفة لعماد متعب لما قدمه من أداء ساحر وأهداف مميزه مع المارد الأحمر وسط جيل شاب حينئذا تكون من تريزيجيه وبامبو ورمضان صبحي ولفت الأنظار وأحرز أهداف عديدة حتي أتت لعنة الرقم 10 وأصيب عمرو بقطع في الرباط الصليبي وبعد.عودته للملاعب صادفه سوء حظ حتي رحل عن الأهلي ولعب مع الفريق 102 مباراة أحرز 30 هدفا.

5_ علاء ميهوب

لعب علاء ميهوب بالقميص رقم 10 ويعتبر أحد أفضل اللاعبين الذي مروا على النادي الأهلي ولكن حلت عليه لعنة الرقم 10 بعد الاستغناء عنه في موسم 1991 – 1992 بقرار من صالح سليم رئيس الأهلي الراحل وقتها في مذبحة النجوم.

6_ معتز إينو

شارك إينو بصفة جيدة رفقة النادي الأهلي ولكن كتب له الرحيل عن القلعة الحمراء بعد أداء غير جيد في موسمه الاخير وقلة مشاركاته أثناء تولي حسام البدري المهمة وكان اللاعب يرتدي القميص رقم 10 ويعتبر أول لاعب وسط يرتديه ولكن حلت عليه اللعنة ليرحل.

7_ أحمد شكري

يعتبر شكري أحد أبرز المواهب الصاعدة في فترة من الفترات حيث ظهر بأداء لافت رفقة منتخب الشباب في كأس العالم 2009 وبدأ بداية مميزة رفقة النادي الأهلي ليرتدي القميص رقم 10 لتحل عليه اللعنة ويرحل ويلعب حاليا في القسم الثالث.