رفع 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن أداء جهود وحدة المخلفات الصلبة بالديوان العام فى رفع القمامة ونواتج الهدم خلال شهر ونصف.

وتم رفع ما يقرب من 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم بداية من شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس الجاري، وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة.

ويأتى هذا فى إطار متابعة المحافظ لأعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار مدير وحدة المخلفات الصلبة إلى أنه تم رفع ما يقرب من 4500 طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء، و8500 طن قمامة بمركز قويسنا، و2500 بأشمون، ونصف طن قمامة بمنوف، و3000 طن مخلفات قمامة بشبين الكوم، 3000 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور، وذلك من خلال حمولة عدد سيارات 402 سيارة.

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعات الميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ورفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة.

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.