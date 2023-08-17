الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم في المنوفية

رفع المخلفات، فيتو
رفع المخلفات، فيتو

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن أداء جهود وحدة المخلفات الصلبة بالديوان العام فى رفع القمامة ونواتج الهدم خلال شهر ونصف.

وتم رفع ما يقرب من 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم بداية من شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس الجاري، وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة.

ويأتى هذا  فى إطار متابعة المحافظ لأعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

وأشار مدير وحدة المخلفات الصلبة إلى أنه تم رفع ما يقرب من 4500 طن مخلفات قمامة بمركز الشهداء، و8500 طن قمامة بمركز قويسنا، و2500 بأشمون، ونصف طن قمامة بمنوف، و3000 طن مخلفات قمامة بشبين الكوم، 3000 طن قمامة ونواتج هدم بمركز الباجور، وذلك من خلال  حمولة عدد سيارات  402 سيارة.

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعات الميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ورفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة.

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تراكمات القمامة تجمعات القمامة مركز الباجور منظومة المخلفات الصلبة نواتج الهدم

مواد متعلقة

مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم فى مشاجرة بالمنوفية

القاصد ومحافظ المنوفية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنمية مهارات العاملين

محافظ المنوفية يشهد تدشين العيادات الخارجية للمدنيين بالمستشفى العسكري

سارة بنت المنوفية من ذوي الهمم وهبت حياتها لتحفيظ أطفال قريتها القرآن بالمجان (فيديو)

محافظ المنوفية يتفقد تشغيل المجمعات الخدمية بالشهداء

حكاية أكبر طالب ثانوية عامة في المنوفية، حصل على 69% والتحق بكلية الحقوق (فيديو)

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس 2023

بائعة خضار بدرجة مدرسة ألمانى في المنوفية، أسماء: الشغل مش عيب (فيديو)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

اتحاد الغرف التجارية يشكل هيئة مكتبه، محمود وأبو العيون نائبان والفيومي أمين الصندوق

الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة باختيار أحمد مرتضى قائما بأعمال رئيس النادي

الأهلى، هل يفكر كولر في الاعتماد على ثنائى الفريق لحل الأزمة الهجومية؟

لقاء الخميسي توجه رسالة خاصة لجمهورها

Advertisements

منوعات

المزيد

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس غدا الجمعة 18-8-2023 في مصر

إعلان هام لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من وزارة الأوقاف

شروط التحويل لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية بجامعة حلوان

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية