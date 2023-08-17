سام أصغري يهدد بفضح بريتني سبيرز

بريتني سبيرز ، ذكر تقرير لموقع pagesix، أن عارض الأزياء الإيراني سام أصغري هدد بالإفراج عن معلومات "محرجة للغاية"، حول بريتني سبيرز، إذا لم يتم إعادة التفاوض على نسبة الأموال التي سيحصل عليها، من خلال اتفاق طلاقهما.

انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

وكشف تقرير لموقع TMZ الأمريكي، أن المغنية الشهيرة انفصلت عن زوجها سام أصغري، وأن الثنائي في طريقهم إلي الطلاق.

وذكر موقع TMZ، أن بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري، خاضا جدالًا قويًّا منذ أسبوع، اتهم فيه سام بريتني بالخيانة، ليغادر منزلهم بعد ذلك.

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وأوضح التقرير أن سام أصغري، يعيش الآن في مكان خاص به بمفرده، بعد تركه لمنزل الزوجية، فيما قالت مصادر مقربة من الزوجين لموقع TMZ، "إنها مسألة وقت فقط، قبل أن يطلب سام الطلاق".

موعد طرح مذكرات بريتني سبيرز

في سياق متصل كشفت المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، خلال تصريحات صحفية، عن سبب تأخر طرح مذاكرتها، موضحة أنها توقفت أكثر من مرة خلال الكتابة، بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

وأعلنت بريتني سبيرز، أن مذاكرتها سترى النور، خلال عام وأنها مستعدة لمشاركة قصتها مع المعجبين والعالم.

قصر كالاباساس

ووافقت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، على بيع قصرها في "كالاباساس" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بخسارة مالية قدرها مليوني دولار عن السعر المرغوب.

وكانت مغنية البوب البالغة من العمر 41 عامًا اعلنت القصر للبيع مقابل 12 مليون دولار، إلا أنها وافقت على بيعه بحوالي 10.1 مليون دولار، وهو رقم أقل مما كانت تأمل فيه، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت بريتني، اشترت القصر الفاخر في العام الماضي مقابل 11.8 مليون دولار قبل طرحه للبيع مرة أخرى بعد 6 أشهر فقط، وتردد أن بريتني، قررت بيع القصر لأنها لم تعجب به بعد شرائه في 2022.

ويقع هذا القصر بالقرب من منزل زوجها السابق كيفن فيدرلاين، حيث يسكن مع طفليها، شون وجايدن.

ويتكون القصر من 6 غرف نوم و9 حمامات مع قبو ومسرح سينما ومسبح مع شلالات، ويمتد على مساحة 12 ألف قدم مربع، وكان هذا القصر مملوكًا في السابق لجاستن وهيلي بيبر، ويسكن في هذه المنطقة ترافيس باركر وكورتني كارداشيان.

وتمتلك نجمة "البوب" حاليًا قصرًا فخمًا بمدينة ثاوزند أوكس في كاليفورنيا والذي اشترته في العام 2015 مقابل 7.5 مليون دولار وهي تعيش حاليًا في هذا العقار.

يشار إلى أن النجمة الأمريكية اشترت المنزل بعد فترة وجيزة من إلغاء الوصاية عليها، حيث خضعت لسيطرة والدها جيمي سبيرز، لمدة 14 عامًا تقريبًا، وتردد أنها كانت تريد أن تبدأ فيه حياتها مع زوجها الجديد سام أصغري.

وانتهت فترة الوصاية في نوفمبر 2021، بعد معركة قضائية حظيت بتغطية كبيرة، اشتكت خلالها المغنية من التحكم في كل جوانب حياتها تقريبًا.

وأشارت التقارير إلى أن بريتني، عانت من حالة عقلية ونفسية في يناير 2007 بعد وفاة عمتها والتي كانت مقربة منها، وقامت بحلق شعرها، وعلى إثر ذلك، دخلت عدة مراكز لإعادة التأهيل في الأسابيع التالية.

واعتبرت بريتني، أعلى مغنية مبيعًا في التاريخ في سن المراهقة، ولقبت بـ"أميرة البوب"، ووصفت بأنها واحدة من الذين أنعشوا البوب، واعتبرت أيقونة مهمة على مدار تاريخها الفني.

وقالت بريتني سبيرز إنها تلوم والدتها على الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما.

وكان والد النجمة جيمي هو الشخص الذي أوكل إليه هذا قانونيا، كان يعني أن نجمة البوب ليس لها رأي في إدارة شؤونها الشخصية والمالية.