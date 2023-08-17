الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

تحرير 80 مخالفة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

تموين المنيا، فيتو
تموين المنيا، فيتو

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.


وأكد المحافظ على متابعته لنتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 80 مخالفة وفقا للتقرير اليومي الذي عرضه الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية المنفذة على المخابز والأسواق والمحال التجارية.

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ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات شملت 75 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن التشغيل، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجل تجارى)، إلى جانب 5 مخالفات فى مجال الأسواق والمحال التجارية تنوعت بين (البيع بأزيد من السعر الرسمي، ذبح خارج المجازر، سلع مجهولة المصدر).
 

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