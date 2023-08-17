الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

صحة دمياط: تحرير 1335 محضرا ضد المتلاعبين في الأغذية

محافظ دمياط،ڤيتو
محافظ دمياط،ڤيتو

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بيانًا من قبل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حول نشاط المديرية  خلال شهر الشهر  للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من مدى جودة الأغذية والمشروبات المعروضة وصلاحيتها وأيضا للتأكد من توافر الشهادات الصحية المنشآت.

وبالمرور على عدد (898) منشأة غذائية  تم تحرير (1335) محضرا ضد المخالفين، وتم إعدام كميات من الأغذية لحدوث تغيير في خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها، كما تم التوصية بغلق (607) منشآت غذائية لعدم وجود تراخيص.

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ومن جانبها فقد وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها بتكثيف الحملات على الأسواق للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن سرعة التحقق من استخدام جراج بشارع ٩٧ بمدينة رأس البر كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وكذلك تخزين اسطوانات الغاز المستخدمة داخل عربات " حمص الشام " مما أدى  إلى انبعاث روائح الغاز وتشكيلها خطورة داهمة على المنطقة، هذا إلى جانب وجود حشرات وقوارض بالجراج..

حيث توجهت الوحدة المحلية بالمدينة ومديرية الصحة إلى الجراج الوارد بخصوصه هذه الشكوى، وقد تبين صحتها وتدنى مستوى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص، وعلى الفور تم غلق وتشميع الجراج وتحرير عدد ٢ محضر جنحة صحية وإعدام ٣٠ كيلو جرام آيس كريم بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على شن حملات مستمرة بالمدينة للتأكد من صلاحية الأطعمة والسلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات  وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزائري المدينة..

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