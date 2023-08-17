الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بشاطئ العريش

شاطئ مدينة العريش،فيتو
شاطئ مدينة العريش،فيتو

لقى شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في منطقة شاطئ المساعيد بمدينة العريش وتم نقله لمستشفى العريش العام لتلقي العلاج. 
 

ونقلت سيارات الإسعاف عبدالله حسن جمعة 20 سنة مقيم بمدينة العريش لمستشفى العريش العام جثة هامدة نتيجة غرقه أثناء السباحة شاطئ منطقة المساعيد بمدينة العريش  وتم إيداعه بمستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية. 

 

الحماية من الغرق

ويقدم خبراء الإنقاذ عدة نصائح للحماية من الغرق الذي يعد سببًا شائعًا من أسباب الموت المختلفة، وهو أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة للموت حيث يجد ما يقارب الأربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم أنفسهم سنويًا في حالات طارئة تنطوي على التعرض للغرق في الماء، ولا ينجو منهم إلا حوالي 10% أي ما يزيد على 400 ألف شخص، نتيجة لحتمية الغرق، ونجد تقريبًا أن أكثر من نصف هؤلاء هم من الأطفال والشباب ونجد أن معظم حوادث الغرق تقع في المياه العذبة.

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وعن أسباب الغرق أوضح أن هناك عدة أسباب منها:

١- الجهل بالسباحة.

٢- الإهمال في مراقبة وإشراف البالغين لأطفالهم.

٣- الغطس في الأماكن الضحلة والسدود.

٤- الأمواج والتيارات المائية.

٥- محاولة ممارسة أنشطة أكبر من القدرات.

٦- الأعشاب والحشائش المائية.

٧- قناديل البحر السمية البرتقالية.

٨- الإغماء وفقدان الوعي.

٩- الأمراض الخطيرة.

١٠- التقلص العضلي.

١١- الخوف والذعر.

١٢- الإجهاد.

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