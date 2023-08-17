مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبور الطريق على طريق السويس الصحراوي
لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة به أثناء عبور الطريق أمام فرع أكاديمية الشروق على طريق السويس الصحراوى وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مصرع شخص “أحمد حسب النبي ” من محافظة المنيا أثناء عبور الطريق السويس إتجاه القاهرة أمام أكاديمية الشروق ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة وتقوم أجهزة الأمن بسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات وتحرير المحضر اللازم والبحث عن السائق المتسبب فى الحادث.
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