الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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حوادث

مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبور الطريق على طريق السويس الصحراوي

جثة؛ فيتو
جثة؛ فيتو

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة به أثناء عبور الطريق أمام فرع أكاديمية الشروق على طريق السويس الصحراوى وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ.

قرار جديد بواقعة تخلص شخص من حياته بطلق ناري بالمعادي

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مصرع شخص “أحمد حسب النبي ” من محافظة المنيا أثناء عبور الطريق السويس إتجاه القاهرة أمام  أكاديمية الشروق  ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة وتقوم أجهزة الأمن بسماع أقوال الشهود  وجمع المعلومات وتحرير المحضر اللازم والبحث عن السائق المتسبب فى الحادث.

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طريق السويس طريق السويس الصحراوي مديرية أمن القاهرة محافظة المنيا غرفة عمليات النجدة

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