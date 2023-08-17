انقلاب سيارة على الطريق الدائري الأوسطي يتسبب في زحام مروري

أصيب سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي اتجاه حلوان مما تسبب في زحام مروري وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الأوسطي اتجاه حلوان وبعد بوابة الرسوم وقبل مسجد الفتاح العليم وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص أصاب قائد السيارة نتيجة الحادث وتم نقله الى مستشفى بدر لتلقي العلاج اللازم فيما رفع رجال المرور آثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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