الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث مروري بالمنيا

إسعاف المنيا، فيتو
إسعاف المنيا، فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 آخرين جميعهم من محافظة سوهاج في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز أبوقرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة.

انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع حادث الانقلاب، وتبين مصرع روحية أبوزيد رضوان 65 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج وإصابة 11 آخرين هم أشرف محمود سيد 19  سنة وأحمد محمود شعيب 31 سنة وسناء السيد محمود 26 سنة وهناء إبراهيم طارق 7 سنوات وشقيقتها رقية 6 سنوات ومحمد عاطف صديق 28 سنة وأحمد ناصر أبو رحاب 21 سنة وأحمد محمود إبراهيم 23 سنة علاء الدين محمد حسن 36 سنة وأحمد صبرة عبداللطيف 30سنة والسيد فتحي على 42 سنة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

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وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على جثة المتوفاة والسيارة تحت تصرف النيابة العامة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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