الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

بالأرقام، رسوم عضوية اتحاد المحامين العرب

اتحاد المحامين العرب،
اتحاد المحامين العرب، فيتو

أعلن اتحاد المحامين العرب ، عن رسوم عضويته بالنسبة للاشتراك والتجديد للمصريين وغير المصريين، وذلك للعام الحالي 2023.

رسوم العضوية 

ووفقًا للاتحاد فإن رسوم العضوية 150 جنيهَا للمحامين المصريين بالنسبة للاشتراك أول مرة، و120 جنيهًا للتجديد، فيما يدفع المحامون غير المصريين 120 دولارًا للاشتراك أول مرة، و100 دولار للتجديد.

ويدفع الاشتراك ويجرى التجديد بمقر الاتحاد، ومقره 13 شارع اتحاد المحامين العرب، جاردن سيتي.

الأوراق المطلوبة للعضوية 

الأوراق المطلوبة لمن يريد أن يكون عضوا باتحاد المحامين العرب، هي صورة كارنيه المحاماة للنقابة التابع لها 2023، صورة شخصية حديثة 4×6، العنوان بالتفصيل.

Advertisements

تجديد العضوية 

المستندات المطلوبة لتجديد عضوية اتحاد المحامين العرب 2023، هي صورة من كارنيه عضوية الاتحاد المنتهية، وصورة كارنيه عضوية النقابة التابع لها (سارية)، صورة شخصية حديثة 4×6.

تشكيل الاتحاد 

اتخاد المحامين العرب يتكون بشكل أساسي من جمعيات ونقابات المحامين المنتخبة في الوطن العربي  لها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب صفة المراقب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم صفة المراقب، الاتحاد الأفريقي، عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية، عضو في نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، عضو في الاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا  UIA، التحالف (الكونسورتيم) الدولي للمساعدة القانونية ILAC

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

عضوية اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين العرب المحامين العرب

مواد متعلقة

حقيقة وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة

التعليم تعلن موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة

العالم على صفيح ساخن: أوكرانيا والسودان أبرز البؤر الملتهبة، وتصعيد في تايوان والكوريتين

صفاء أبو السعود لـ (فيتو): أغنية أهلا بالعيد ماركة مصرية مسجلة.. ونجاحها "فضل الله"

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

بعد عرض الشباب السعودي، هل ينتقل زيزو للأهلى؟

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 17-8-2023

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية