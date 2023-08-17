الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

ألعاب القوى، 6 لاعبين في قائمة منتخب مصر ببطولة العالم

منتخب ألعاب القوى،
منتخب ألعاب القوى، فيتو

ألعاب القوى، يستعد المنتخب الوطني لألعاب القوى للمشاركة في منافسات بطولة العالم، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 27 أغسطس الجاري بالمجر.

 

قائمة منتخب ألعاب القوى في بطولة العالم

وتضم قائمة منتخب مصر كل من: 

إيهاب عبدالرحمن  - رمي الرمح 

مصطفي الجمل - الإطاحة بالمطرقة 

مصطفى عمرو  - دفع الجلة 

محمد مجدي حمزه- دفع الجلة

بسنت حميدة   - ٢٠٠ متر عدو

إسراء عويس  _ الوثب الطويل

ويترأس بعثة المنتخب حاتم فودة عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، ويقوده الفراعنة فنيا الدكتور محمد عبد الرؤوف ويعاونه كل من، خالد شوقي ومحمد عباس وهشام علي حسن وياسر فتحي.

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مشاركة ناجحة في دورة الألعاب العربية

واختتم المنتخب الوطني مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب العربية، في الجزائر بمشاركة عدد كبير من البعثات والمنتخبات العربية.

حصاد منتخب ألعاب القوى

وحصد المنتخب الوطني لألعاب القوى 4 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب العربية، وهي العلامة الكاملة لعدد اللاعبين المشاركين.

وجاءت ميداليات منتخب ألعاب القوى كالتالي:

إسراء عويس - ذهبية الوثب الطويل

مصطفى عمرو - ذهبية دفع الجلة

إيهاب عبد الرحمن - ذهبية رمي الرمح

مصطفى الجمل - ذهبية رمي المطرقة

قائمة منتخب ألعاب القوى

وشارك منتخب ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر بقائمة تضم 4 لاعبين وهم:

إيهاب عبد الرحمن - رمي الرمح

إسراء عويس - الوثب الطويل

مصطفى عمرو - دفع الجلة

مصطفى الجمل - رمي المطرقة

بعثة رمزية تمثل مصر في دورة الألعاب العربية

وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، قد قررت في وقت سابق المشاركة ببعثة رمزية في دورة الألعاب العربية بالجزائر.

وضمت البعثة منتخبي ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط، وتم اختيار عدد محدود من اللاعبين المصريين للمشاركة في تلك المنافسات.

وأكد المهندس هشام حطب أن اللجنة حريصة دائما على التواجد والمشاركة في كل البطولات والأحداث المرتبطة بالأشقاء العرب، وأن الرياضة العربية تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وظهر هذا بقوة خلال الدورات الأولمبية السابقة.

 

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