الخميس 17 أغسطس 2023
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سياسة

إجراء الانتخابات نوفمبر المقبل، أبرز ما جاء في اجتماع صندوق تكافل الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

عقد صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، ثاني اجتماعاته خلال أسبوعين بدعوة من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعضوين الممثلين عن مجلس النقابة محمد الجارحي ودعاء النجار.


محاور الاجتماع

بدأ الاجتماع  بعرض التطورات التي جرت على الصندوق خلال الفترة الماضية، والنمو الملحوظ الذي  التي وصل إليه، ووجه النقيب الشكر للأعضاء لما بذلوه من جهد لتطوير الصندوق.


خطة تطوير صندوق التكافل 

كما ناقش المجتمعون، خطة تطوير الصندوق وكيفية تعظيم موارده لتحقيق أكبر استفادة ممكنة  لخدمة الزملاء، بالإضافة إلى مناقشة متأخرات المؤسسات الصحفية القومية  لدى الصندوق، وتأثيرها السلبي في موارده وكفاءته.

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تسديد الاشتراكات المتأخرة

وقرر المجتمعون مخاطبة تلك المؤسسات لتسديد ما عليها للصندوق من متأخرات، علمًا بأن  المؤسسات المتأخرة في سداد مستحقات الصندوق، تُحصل الاشتراكات من الأعضاء ولا توردها للصندوق لفترات طويلة، وهو ما سيُحرم الأعضاء  من المشاركة في انتخابات الصندوق المقبلة.


تحديد موعد انتخابات الصندوق

وعن انتخابات الصندوق، حدد المجتمعون موعد إجراء انتخابات الصندوق، نوفمبر المقبل،  ليعطوا فرصة لكل من لديه رؤية للإسهام في تطوير الصندوق بشكل  أكبر.


ويذكر أن انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، تجرى كل أربعة سنوات، وتعقد انتخابات تجديد نصفي كل عامين، ويترأس مجلس إدارة الصندوق نقيب الصحفيين، ويُختار عضوي يمثلون مجلس النقابة بالصندوق.

 

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صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين صندوق تكافل الصحفيين نقابة الصحفيين

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