تفاصيل اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان

عقد اليوم الأربعاء بمقر المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعًا ضم كل من الدكتور عبد المنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا والدكتور عبد المجيد الكوت، عضو المنظمة، جمال الشعاب عضو المنظمة، وموسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

الانتهاكات في ليبيا

وتناول عدة بنود من بينها ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين وممتلكاتهم خلال الحرب التي دارت بالأمس بين جهاز الردع واللواء 444.



ملاحقة مجرمي الحرب في ليبيا

وشدد أمين عام المنظمة في ليبيا، على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب ومنتهي القانون الدولي الإنساني، وكذلك تم التطرق إلى ملف الانتخابات ومعالجة بعض أوجه القصور بالجوانب الفنية المصاحبة للعملية الانتخابية، والدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية بليبيا.

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