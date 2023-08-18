فيديوهات عائلة زيزو تجتاح السوشيال ميديا وتجذب ملايين المتابعين رغم عدم حصولهم على أرباح

"عائلة زيزو" من العائلات المصرية التي عرفت طريق الشهرة في ربوع مصر كلها وذلك من خلال فيديوهاتها الكوميدية التي تطرحها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واستطاعت في فترة وجيزة أن تجذب صفحتهم على الفيسبوك 2 مليون و400 ألف مشترك نظرا للإقبال من جانب رواد السوشيال ميديا وتفاعلهم مع فيديوهاتهم بصورة إيجابية والتي تتسم بالكوميديا الكبيرة والتي تنتزع الضحكات منهم بسهولة.

“فيتو” التقت أفراد هذه العائلة للتعرف عليها عن طريقة صناعتها الفيديوهات وإعدادها وسر انجذاب رواد السوشيال إليهم وأبرز العوائق التي تواجه صناع المحتوى.

العوائق التي تواجه صناع المحتوى الرقمي

في البداية حدثنا اليوتيوبر البطل الرئيسي للفيديوهات والتي تذاع تحت عنوان" عائلة ابو زيزو" عن بداية الشهرة وصانعة الفيديوهات الكوميديا وانطلاقهم نحو طرح وصناعة المزيد من الفيديوهات وطرحها علي الجمهور والتي تمثلت في عمل فيديوهات الأقارب فقط ومحاولة الحصول علي إعجابهم ثم تم التوسع في عمل الفيديوهات بعد طرح علي الفيس وحصدها ملايين الإعجابات من السوشيال.

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وصف لنا "ابو زيزو" العوائق التي تواجه اليوتيوبر وصانع المحتوى في الاعتماد عليها كمصدر داخل.

وقال "لم أتقاض جنيها طوال أربع شهور متواصلة من العام" وهذا يمثل عبئا علي الراغبين في الاعتماد عليها كمصدر دخل ".

كما اعتبر اليوتيوبر الشهير أن "اتخاذ هذه الوظيفة وصناعة المحتوى علي أرض الواقع ليس لها صدى قائلا" لو واحد اتقدم لواحدة يخطبها مش هيكون مناسب أن يقول لها وظيفته صانع محتوى".

وتتناول فيديوهاتهم الظواهر المنتشرة في المجتمع المصري وتشغل الأسرة المصرية وذلك بطريقة سخرية وهادفة.