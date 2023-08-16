الأربعاء 16 أغسطس 2023
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منوعات

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

القنب، فيتو
القنب، فيتو

مررت الحكومة الألمانية مشروع قانون مثيرا للجدل اليوم الأربعاء لتقنين زراعة الماريجوانا واستخدامها لأغراض ترفيهية في أحد أكثر القوانين المتعلقة بالقنب تحررا في أوروبا.

ويسمح التشريع، الذي يجب أن يمرره البرلمان، للراشدين بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من المخدر أو زراعة ثلاث نبتات بحد أقصى أو الحصول عليه كأعضاء في نوادي الماريجوانا غير الهادفة للربح.

 

كبح السوق السوداء وحماية المستهلكين من الماريجوانا الملوثة

وتأمل حكومة المستشار أولاف شولتس المنتمية إلى يسار الوسط في أن يتمكن القانون من كبح السوق السوداء وحماية المستهلكين من الماريجوانا الملوثة والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

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وقال وزير الصحة كارل لاوترباخ من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه شولتس، إن إحدى الركائز الأساسية للخطة التي تزيل المحظورات على تعاطي القنب هي حملة لرفع الوعي بالمخاطر كبح السوق السوداء وحماية المستهلكين من الماريجوانا الملوثة.

 

الحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات

وأضاف أن هذه الحملة لم تكن لتحظى بمستوى الاهتمام نفسه إذا ما أُطلقت من دون تعديل القانون.

وذكر لاوترباخ في مؤتمر صحفي في برلين للإعلان عن مشروع القانون «بالإجراءات الحالية، لا يمكننا حماية الأطفال والشبان بصورة جادة، فقد صارت المسألة من المحظورات الاجتماعية».

وأردف «لدينا استهلاك متزايد ومثير للقلق، لم يكن بوسعنا السماح بكل بساطة باستمرار هذا… لذا، فهذه نقطة تحول مهمة في سياستنا المتعلقة بالمخدر».

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